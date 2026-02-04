全聯、家樂福、愛買「春節營業時間」一次看 好市多初一休別撲空

生活中心／賴俊佑報導

過年採買注意！各大賣場、超市春節營業時間出爐，除夕皆提早打烊，好市多賣場、加油站初一休息一天，提醒民眾別撲空。

好市多春節營業時間。(圖／好市多提供）

好市多春節營業時間

好市多賣場除夕(2/16)09:00至18:00，初一(2/17)休息一天，初二(2/18)正常營業10:00至21:30；好市多加油站除夕(2/16)07:00至19:00，初一(2/17)休息一天，初二(2/18)正常營業07:00至23:00。

全聯過年期間打烊時間不同。(圖／資料圖)

全聯、大全聯春節營業時間

全聯門市除夕(2/16)當天營業至下午5點；初一(2/17)、初二(2/18)、初三(2/19)營業至晚上9點；初四(2/20)營業至下午5點；初五(2/21)開始各門市恢復正常營業時間。（營業時間仍以各店公告為主）

大全聯門市除夕(2/16)當天營業至下午5點，初一(2/17)起依照各門市原訂營業時間營業。（營業時間仍以各店公告為主）

小時達(含自營、UberEats、foodpanda)：除夕(2/16)早上9點至下午4點；初一(2/17)早上9點至晚上8點；初二(2/18)、初三(2/19)早上9點至晚上8點；初四(2/20)早上9點至下午4點；初五(2/21)開始各門市恢復正常營業時間。（營業時間仍以實際情況為主）

家樂福初二起恢復正常營業。（圖／記者陳韋帆攝影）

家樂福春節營業時間

家樂福全台量販/超市分店除夕(2/16) 營業至下午5點（家速配服務營業至下午3點），初一(2/17) 上午10點開始營業(家速配服務下午3點開始營業)，初二(2/18) 恢復正常營業時間。

原24小時營業分店，除了除夕(2/16)、初一(2/17)依據上述時間營業外，其餘時間仍全年無休。營業時間若有變更以各分店公告為準，超市店營業時間請見官網。)

愛買初一起恢復正常營業。（圖／業者提供）

愛買量販春節營業時間

愛買量販除夕(2/16)營業至下午6點，初一(2/17)起恢復正常營業時間。

