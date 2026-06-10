全聯「小農蔬菜熱銷TOP5」！冠軍年賣破億 挑戰20億業績

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生活中心／賴俊佑報導

全聯公布2025年小農作物熱銷TOP5。(圖／資料圖)

在地超市挺在地小農！全聯公布2025年小農作物熱銷TOP5，其中冠軍年銷售破億，5款商品賣破4.4億，另外2025年小農作物銷售業績超過16億，2026年將挑戰20億元；愛買迎接端午節推出週末生鮮優惠，並加碼限時一天會員消費滿額送9折現金券活動。

全聯公布「小農蔬菜熱銷TOP5」！

全聯2015年導入小農直採專區，現在已從生鮮區裡的特色專區，成為全聯生鮮經營中重要的一環，目前合作超過160位小農，其中超過20位小農商品可供應全台門市，全聯小農直採具備3大特色；

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1.農家鮮採：產地直產直送，24小時就能從產地直送入店，花蓮地區約36小時，部分產地距離門市更近，最快3至6小時到店。

2.農友訂價：商品由小農自行制定規格、包裝並訂價，讓農友的田間成果能獲得最直接的回報，公道安心

3.許可標章、透明溯源：商品皆取得官方檢驗報告或台灣法令認證的農產品許可標章，例如有機、產銷履歷認證、溯源農糧產品追溯或SGS檢驗等

全聯表示，2025年小農直採專區業績突破16億元，4年間業績成長逾2倍，2026年將挑戰20億元，此外，截至2026年5月，小農直採店數已達706店，較2024年成長近15%，預估2026年年底可達750店，將近2/3的全聯門市都有小農直採專區，門市專區持續擴大導入，也象徵小農契作面積同步增加，從2023年393公頃成長至2025年535公頃。

全聯首次舉辦小農時尚伸展台，邀請14位長期合作小農走秀。(圖／全聯提供）

全聯表示，根據內部數據顯示，2025年小農直採銷售TOP5分別是「蒜球、蒜仁」、「剝殼玉米筍」、「有機山菠菜」、「有機白精靈菇」、「有機高麗菜」，5款商品總計銷售金額超過4.4億元！

此外，全聯為讓更多消費者看見台灣農業與小農故事，邀請台灣知名設計師江奕勳（ANGUS CHIANG）操刀打造「PX FARMshion 全聯小農時尚伸展台」，讓14位平時在田間耕作的農友走上伸展台，期盼小農品牌活動在年中慶加乘下，預期可帶動整體業績雙位數成長。

全聯即日起至6月25日推出小農作物優惠

蒜米特價68元

蒜球特價98元

剝殼玉米筍單盒特價32元

綠竹筍每100公克30元

烏殼綠竹筍每100公克19元

有機山菠菜/有機奶油白菜單包特價35元

木瓜(約1公斤)特價99元

有機食用百合(80克/包)特價149元

有機山苦瓜(每袋約400公克)特價49元

愛文芒果(約400克)/金煌芒果(約500克)特價69元。

有機白精靈菇(約200公克)特價52元。

洋香瓜之王-日系阿露斯哈密瓜(約1.2~1.5公斤)」特價650元

有機皇宮菜(220公克)/京都水菜(220公克)特價35元

有機小白菜特價36元

香菜每包30公克特價49元

三星蔥每包100公克特價39元

完株白洋菇每盒300公克特價160元

愛買量販全面啟動「端午節生鮮」活動。(圖／愛買提供）

愛買連4天推出生鮮優惠！

端午佳節將至，愛買量販全面啟動「端午節生鮮」活動，祭出超強優惠折扣！6月12日至6月15日，華盛頓空運西北櫻桃（9.5R等級）半台斤只要150元，安永鱸魚片任2片199元，無刺沙巴魚片一包4片，任2包只要199元，台灣珍豬豬小排，購買2台斤以上每100公克特價39元。

此外，愛買6月14日加碼推出「APP會員驚喜加碼」，活動當日完成愛買APP會員註冊，並在全台愛買門市單筆消費滿2,000元，即可獲得「9折電子現金券」（單筆回饋上限300元）。

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