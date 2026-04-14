全聯「店王」就在泰山十八甲重劃區 信義房屋：剛需客撐房市

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[FTNN新聞網]房產中心／綜合報導

五泰輕軌環評日前獲環境部環評委員會審議通過，全線將設置14座車站，橫跨蘆洲、五股、泰山。不過，即使距離輕軌通車還要段時間，泰山的十八甲重劃區靠著相對親民的房價、成熟的生活機能、便捷的公車路網，已穩定吸引剛需客群，近期雖整體房市景氣清淡，仍能維持一定的交易動能。

泰山十八甲重劃區機能成熟，公車班次密集，吸引剛需買方目光。（圖／信義房屋）

信義房屋泰山店專案經理蔣韶剛指出，五泰輕軌話題對當地房市帶動效益有限，主要是距離開工乃至於通車都還需要一段時間，且現在泰山已有機場捷運，相較之下，便捷的公車路網反而更受在地民眾仰賴，包括十八甲重劃區內泰山公有市場、舊市區內明志國小旁，都有直達台北車站的公車班次，其他路線公車班次也都很密集，就連往來內湖的跳蛙公車一天也有數班。

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除了便捷的公車路網，十八甲重劃區發展已久，街道採棋盤式規劃，生活機能成熟，最特別的是，當地全聯「泰山全興門市」，甚至還是全台全聯業績冠軍。

全聯「泰山全興門市」是全台全聯業績冠軍，就位在十八甲重劃區內。（圖／信義房屋）

蔣韶剛表示，在這些條件之下，十八甲重劃區內大樓平均屋齡落在21年，公設比平均都在25%上下，標準品2、3房物件的室內空間都相對寬敞，目前平均成交單價約45萬，相較鄰近區域的新莊、板橋更親民，尤其十八甲重劃區與新莊僅隔一條路，中港西路另一側的塭仔圳重劃區目前新案已開到6~7字頭，吸引不少外區剛需客外溢，其中又以來自新莊或在新莊工作的外區客最多；而泰山舊市區，則多中古透天、公寓、華廈與大樓，其中，中古華廈與大樓屋齡多落在25至30年，平均成交單價依物件條件，約落在35萬至40萬間。

由於十八甲重劃區腹地不大，且自住客為主，釋出量並不多。蔣韶剛觀察，縱然整體房市景氣會有波動，但十八甲重劃區的交易價量堪稱穩定，幾乎都是處在需求大於供給量的狀態。

此外，塭仔圳重劃區正在發展中，十八甲重劃區與塭仔圳僅隔一條中港西路，且市府有意整治中港西路沿線環境，蔣韶剛認為，未來十八甲更可望有「雙重劃區」話題加持，頗具發展潛力。

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