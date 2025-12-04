全聯：感謝高市協助澄清誤解

全聯販售「台灣鯛魚排」被高雄市衛生局檢出動物殺菌用禁藥「恩氟喹啉羧酸」，昨天證實是高市衛生局電腦設定錯導致，全聯表示感謝高市衛生局協助澄清誤解；雲林地區台灣鯛業者則不滿，要高雄市政府負起責任，雲林縣政府表示會協助業者恢復商譽及協助求償。

全聯台灣鯛被指驗出含動物用藥，連日引發巨大風波，雲林縣政府衛生局對生產台灣鯛最大宗的口湖漁類生產合作社進行抽驗，報告尚未出爐，由於事關台灣鯛產銷，合作社火速將被檢出禁藥的同一批留樣台灣鯛送驗，前晚檢驗報告並未驗出含有禁藥。

合作社前天聲明澄清台灣鯛未含禁藥，高雄市衛生局還指「檢體不同，檢驗結果當然不一樣」；不料昨天出現大逆轉，高市衛生局坦承錯誤。

「當然很生氣，媒體一報生意攏變差啦」，許姓養殖業者說，事件造成他們受到極大衝擊，傷害已經造成，高雄市府一定要負起責任，他們不排除求償。

口湖鄉漁類合作社今天將對此事舉行記者會。雲林縣府農業處表示，已解除對魚塭移動管制，後續將協助商家回復商譽，業者要追討相關賠償損失，會請消保官協助。

全聯則表示，誠摯感謝高雄市政府及衛生局在第一時間積極釐清事實、還原真相；此次事件中，高雄市政府展現了高度行政效率與責任感，協助澄清誤解，也為產業與消費者提供最重要的科學依據。

