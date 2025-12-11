全聯：會負責任面對 全聯1法人、高階主管3人涉大肚廠工安火災案遭起訴

去年12月全聯在大肚新建倉儲工地發生火災，奪走9條人命。（台中市消防局提供）

台中地檢署今（11）日偵查終結全聯大肚廠工安火災案，將全聯公司等3法人及全聯實業特助施有鴻、互益營造、台灣新菱負責人等14人依涉犯刑法過失致死、違反職業安全衛生法等罪，依法提起公訴。全聯實業對外表示，對於今日起訴結果深感沉痛，並將秉持負責任態度面對後續司法調查，相關被告主管、同仁也會給予必要的協助。

全聯實業公司聲明稿如下：

針對 2024/12/19發生於台中市大肚區、由承攬廠商台灣新菱股份有限公司及互益營造股份有限公司，負責施工之新建倉儲工地火災案，致使9人罹難、多人受傷的重大憾事，全聯再次向罹難者致上最深切的哀悼，並向受傷者與家屬表達誠摯關懷。對於今日起訴結果本公司對此深感沉痛，並將秉持負責任態度面對後續司法調查，相關被告主管、同仁也會給予必要的協助。

本案發生時，建築物仍處於施工階段，尚未完成驗收及移交，現場之施工管理、安全維護與工班協調由承攬廠商新菱公司及互益公司負責。自事故發生後，本公司即全力配合司法調查，後續亦持續要求新菱公司及互益公司，依法妥適處理所屬家屬權益相關事宜。未來，本公司將配合司法調查以釐清事實，並持續強化承攬管理與工安相關流程，以及對承包廠商的工安要求，以避免類似憾事再次發生。

本公司再次向罹難者與家屬致上最深的哀悼，本公司將持續關注相關需求，在法令與權責範圍內提供必要協助。

