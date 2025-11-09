全聯、楓康有賣！15萬顆毒雞蛋「流入9縣市」 芬普尼超標
記者蔣季容／台北報導
毒雞蛋流入9縣市！食藥署今（9）日表示，彰化縣衛生局於販售端抽驗雞蛋「鮮健蛋品洗選蛋(白殼雞蛋)」，檢出農藥殘留「芬普尼代謝物」超標，該等蛋品約15萬顆並流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市等9縣市之全聯、楓康等販售通路商，已由衛生局下架回收停售該畜牧場來源之蛋品。
食藥署指出，有關彰化縣衛生局於販售端抽驗雞蛋「鮮健蛋品洗選蛋(白殼雞蛋)」（噴印溯碼編號:I47045-251023C）檢出農藥殘留「芬普尼代謝物(Fipronil-sulfone)」含量0.03 ppm不符合「動物產品中農藥殘留容許量標準」規定（殘留容許量標準：0.01 ppm），已即時由彰化縣衞生局命業者立即將該蛋品下架回收、停止販售，另亦同步將該蛋品來源畜牧場資訊供地方農政機關源頭管理及進行移動管制。
食藥署提到，另經彰化縣衛生局清查，案內蛋行洗選販售之蛋品來自單一畜牧場，經再抽驗其他批號且於昨(8)日檢出芬普尼代謝物含量不符合規定，該等蛋品約15萬顆並流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市等9縣市之全聯、楓康等販售通路商，刻正由衛生局下架回收停售該畜牧場來源之蛋品，應下架回收之市售包裝蛋品共9項如下：
1. 四日鮮蛋/10粒裝(溯源碼I47045-251103C)
2. 巨的卵(白殼雞蛋)/10粒裝(I47045-251103C)。
3. 大巨蛋(白殼雞蛋)/10粒裝(溯源碼I47045-251023C、I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C)
4. 悠活鮮蛋(白殼雞蛋)/10粒裝(溯源碼I47045-251023C)
5. 富翁洗選蛋(白殼雞蛋)/10粒裝(溯源碼I47045-251023C、I47045-251030C)
6. 初卵頭窩蛋(白殼雞蛋)/10粒裝(溯源碼I47045-251023C)
7. 四季巨蛋(白殼)/10粒裝(溯源碼I47045-251023C)
8. 香草園洗選蛋/10顆(溯源碼I47045-251027C、I47045-251103C)
9. 鮮健蛋品洗選蛋(白殼雞蛋)/10粒裝(溯源碼I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C)
食藥署提醒，請消費者停止使用上述雞蛋，請通路商全面提供退貨回收服務，並將持續與地方政府衛生局執行市售雞蛋農藥殘留之抽驗，確保食品安全，讓消費者可以安心選購。
食藥署說明，依食品安全衛生管理法(下稱食安法)第15條第1項第5款規定，食品殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列；另依食安法第44條第1項第2款規定，違反第15條第1項規定處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。食品經依第41條規定查核或檢驗者，由當地直轄市、縣（市）主管機關依查核或檢驗結果，有第15條第1項各款情形之一者，依食安法第52條第1項第1款規定，應予沒入銷毀。
