全聯、美廉社勁敵崛起！「37年本土超市」廣受好評 主婦列4優點狂讚

有網友分享自己踏入「楓康超市」的第一感受，「雖然價錢不是最俗，但商品品質穩定、水準高」。圖／楓康超市Threads

許多人挑選生鮮蔬果除了去市場外，也會到全聯福利中心、家樂福、大全聯與美聯社等超市及量販店購買，不過，你聽過「楓康超市」嗎？近日就有網友分享，自己踏入「楓康超市」的第一感受，直言「雖然價錢不是最俗，但商品品質穩定、水準高」，意外引發一票主婦共鳴。

有網友在Threads上指出，自己第一次踏進楓康超市，認為雖然價格不是最便宜的，但商品品質相對穩定，現場動線也很舒服、流暢，不僅如此，店員的態度相當親切、友善，讓她的購物體驗非常滿意。

為何楓康超市突然受寵？「4大優點」成主因

1.有許多其他超市沒有的隱藏商品。

2.產品嚴格把關。

3.店員服務周到。

4.不時推出折扣商品。

許多主婦都狂讚，「楓康超市是我近期最常逛的超市，不僅有很多全聯不會出現的商品，他們的農產品也會嚴格品管」、「楓康服務人員都很友善，結帳快速，買袋子也會幫忙將商品裝袋」、「我喜歡楓康多於全聯的一點就是，楓康結帳會自動幫你裝袋，而且動作超快，放東西的邏輯超好，不是堆疊的那種，是有條理的放好」、「時不時會出現折扣商品，是對產品端和消費端都友善的通路商」。

另還有前員工表示，「以前我在忠明店新人學習的時期，公司就特別強調抗生素磺胺劑檢驗合格、蔬菜農藥殘留檢驗合格。PC廠天天認真檢驗，加上總公司各主管積極巡店顧品質，溫度管理表、生鮮庫存日期表嚴格審核，楓康就是從數十年前開始為品質和健康打底。」

不過，也有消費者認為，楓康超市「硬體太過老舊，可以稍微翻新或裝潢」、「員工很辛苦，人力應該要增加吧！」、「有些折扣商品不太新鮮，買過一次就嚇到，不想再買」。

日前爆發毒雞蛋事件，楓康直接公告說明退換貨流程，意外提升消費者好感度。圖／翻攝自楓康超市臉書

楓康僅52家店 小規模反成優勢 「雙北」將展店

成立於1988年的楓康超市，前身為興農超市，全台僅52家門市，主要分布在台中、彰化與南投，雖然規模遠比不上擁有上千家分店的全聯，但正因為據點集中，楓康得以維持高度一致的供應鏈管理與品管標準。許多消費者也反映，楓康雖小卻相當穩定可靠。

日前爆發毒雞蛋事件，楓康以大型公告透明說明退換貨流程，直接面對問題的態度被認為格外有誠意，吸引不少原本沒光顧過的民眾前往門市，隨後官方 Threads粉絲數更飆至1.2萬。

楓康小編也坦言，有些商品確實比其他通路「貴」，但強調品牌從種子到餐桌都嚴格把關，為了維持品質願意承擔較高成本，而這也成為吸引消費者支持的重要原因。此外，小編更透露，台北市及新北市目前正在規劃拓店，「雙北的好鄰居等等我們！一起期待！」



