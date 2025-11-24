全聯：蔬果商品遭惡意貼標 加速門市導入電子價卡

（中央社記者何秀玲台北24日電）全聯今天發出聲明表示，23日發現消費者在自助貼標區惡意輸入錯誤品名及價格，將不符標籤貼於蔬果商品上，拍照上傳社群造成外界誤解；全聯強調，必要時不排除採取法律行動，也將全面檢討標示流程，加速門市電子價卡導入以避免爭議。

全聯表示，一直都希望提供具競爭力的優惠價格給顧客，但針對價格標示管理，已深切檢討標價相關流程；由於頻繁查價與降價，造成門市同仁執行替換價卡的困難，進而導致消費者誤解，原本希望提供優惠價的美意也大打折扣。

全聯表示，已聽到消費者聲音，未來將持續提供優惠價格，但會提出便於門市同仁執行的標示作業，讓同仁作業更省力，也讓消費者能安心選購，全門市將逐步全面更改為電子價卡，讓價格調整能更準確無誤。

全聯指出，對於近期網路有人刻意製造錯誤標示、散布不實資訊或影響秩序的惡意行為，針對蓄意操作、影響其他消費者權益或損及公司名譽行為，全聯不排除依法追究責任，必要時採取相應法律行動，呼籲民眾切勿因一時惡作劇，而須承擔法律後果。（編輯：黃國倫）1141124