全聯「超夯食物」香爆！網讚外酥內軟孩子超愛：一盒不到100元
生活中心／李紹宏報導
台灣是炸物王國，看劇玩遊戲來一份讓心情愉悅，其中炸物攤隨處可見的甜不辣更是長年熱銷。有網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」上秘密推薦一款「手工甜不辣」，大讚煎完以後外酥內軟，孩子超愛吃，引起網友熱烈討論！
這名網友在臉書我愛全聯-好物老實說發文分享，熱推這款基隆手工天婦羅片，一盒重量約300克，只要68元，等於每100克只要21元，比炸物攤便宜一點，並強調「這甜不辣煎一煎，灑點胡椒鹽真的很好吃」，而且外表相當酥脆，連兒子都愛吃。
其實天婦羅源自葡萄牙，因為齋戒期忌吃肉，因此研發出此炸魚料理。後來傳到日本關東，改良成將食材（不限魚類）裹蛋汁與麵衣油炸，而關西則把油炸過的魚漿加工食品，也叫做天婦羅。此吃法和稱謂傳到台灣後便在地化，南部地區多稱為黑輪片，而長條狀或片狀的則叫做甜不辣（特別是北部地區）。
文章一出，引來網友熱議，「其實用氣炸鍋或烤箱更好，還可以把甜不辣的油逼出來」、「細條狀的也很好吃」、「全聯這個甜不辣真的好吃」、「用氣炸鍋炸甜不辣，才知道甜不辣的原料是魚漿（很明顯帶出魚漿的味道）」，更有網友點出其他吃法，不一定要用煎烤或油炸，拿來煮湯、煮火鍋，也相當軟綿好吃。
