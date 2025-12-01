全聯「這款」鯛魚排驗出動物用藥！已賣出4000包 官方緊急下架回收

全聯一款「鯛魚排」因檢出動物用藥，遭強制下架收回產品。示意圖，與本文無關／翻攝自Google街景

全聯福利中心上週五（11月28日）發布「台灣鯛魚排（大）約200g」退換貨公告，當時並未說明實際下架理由，引起民眾擔憂。高雄市衛生局今（1）日說明，該項產品檢出「動物用藥」，已要求全聯強制下架並收回產品，效期為「2027年9月16日」的該商品，可持發票與原商品至原門市退貨。

上月28日全聯突在官網發布公告，稱一款名為「台灣鯛魚排（大）約200g」的商品，依高雄市衛生局通知，自當天起下架，民眾若買到效期為「2027/9/16」，條碼為「2621451714315」的該商品，可攜帶原交易發票及商品，返回原購買門市辦理退換貨或退現。

公告並未詳細說明下架理由，也引起民眾擔憂，不少人聯想到日前全聯爆出產地爭議，怒批「到底還有什麼可以吃」。

全聯11月28日突公告一款鯛魚片被要求下架，一度引起民眾恐慌。圖／翻攝自全聯官網

對此，高雄市政府衛生局今日說明，10月起高雄展開「114年食品抽驗計畫」，抽檢112件水產品，在全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排」產品時，驗出動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」0.028ppm，已違反0檢出的標準。

高雄市衛生局表示，11月27日派員至該分公司稽查，發現違規產品共進貨24包，且已全數售出，通知全聯總公司要求將該批違規產品下架、回收，並主動告知消費者。

此外，調查後發現高雄各分店已進貨4488包，其中4080包已售出，408包已下架，產品上游來自雲林縣，已函移所轄衛生局查察憑辦。

高雄市衛生局也提醒，若民眾購買該批產品，可持發票或產品至原購買店家退換貨，若對販售商品有消費爭議，可撥打1950消費者服務專線反映。



