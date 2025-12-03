全聯「鯛魚排」禁藥結果羅生門？ 食藥署發話了 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

全聯通路販售的「台灣鯛魚排（大）」被高雄市衛生局抽驗出含有禁用的動物用藥，下架回收，最新卻演變成供應商跟衛生局為了究竟有沒檢出，各執一詞。食藥署今（3）日對此表示，截至今日中午，該批號產品總計下架回收1831包，食藥署會持續督導地方衛生局辦理相關事宜，而基於源頭管理原則，也已移請縣市農政單位依權責辦理。

高雄市衛生局1日發布抽驗市售水產品結果，其中10月於全聯路竹中正分公司抽驗的「台灣鯛魚排（大）（效期:2027年9月16日）」檢出不得檢出的恩氟喹啉羧酸0.028ppm。但供應商雲林縣「口湖漁類生產合作社」昨在官網公布SGS檢驗報告，宣稱同批號產品「恩氟喹啉羧酸未檢出」，各執一詞。

廣告 廣告

食藥署表示，在接獲高雄市衛生局通知之後，就依跨部合作機制，立即通報農業部、環境部及食安辦進行跨部通報；另督導衛生局責令業者全面下架回收。

食藥署說，截至今日中午，該批號產品總計下架回收1831包（約366.2公斤）；食藥署會持續聯合各地方衛生局透過市售禽畜水產品藥物殘留監測，維護民眾食用水產品安全。呼籲民眾若購買到問題產品，可於原購買處辦理退貨。

照片來源：高雄市衛生局提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

罹癌凍精卵補助最高7萬 「首波62人使用」民團籲擴大18歲以下

拚命克制飲食、運動越難瘦！ 「5錯誤習慣」讓你越減越肥

【文章轉載請註明出處】