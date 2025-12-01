全聯「鯛魚排」驗出動物用藥 4080包已賣光

全聯販售的鯛魚排出現不得檢出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸」。（圖：衛生局食品衛生科提供）

高雄市政府衛生局近日抽驗水產品，發現從12件樣品中，在全聯路竹中正分公司採集的「台灣鯛魚排（大）」檢出不得存在的動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」0.028 ppm，已違反食品安全規定。該局於11月27日前往稽查，經查高雄市共進貨4488包、已售出4080包、下架408包，產品來自雲林縣，已函移所轄衛生局查察。

進一步盤查顯示，高雄市各全聯分店合計進貨4488包，同樣批號的產品已售出4080包，其餘408包已由業者下架。產品源頭來自雲林縣，相關資料已移交當地衛生局進行後續查處。

廣告 廣告

衛生局提醒，如消費者已購買這批商品，可憑發票或產品向全聯要求退換貨；若有食品消費爭議，可撥打 1950 消費者服務專線或市府消費者服務中心尋求協助。

對此全聯則發出聲明回應，廠商提供的SGS檢驗結果顯示該商品未檢出相關疑慮成分，目前正等待衛生局複檢及廠商複檢結果出來。全聯、大全聯已第一時間將該商品不分批次全面下架，以維護消費者權益。若民眾購買到「效期為2027/9/16」的該商品，可持原發票與原商品至原購買門市，全聯、大全聯將全力協助辦理退換貨或退現。