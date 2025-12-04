全聯「1款配菜罐頭」爆紅 眾人大讚CP值狂推：是白飯小偷

全聯一款罐頭獲得大批顧客喜愛。（圖／報系資料照）

根據臉書社群「我愛全聯-好物老實說」近日貼文，一款由全聯販售的「香辣蘿蔔」玻璃罐頭掀起熱議，有網友直言這款商品「超級下飯」，更被網友稱為「白飯小偷」，吸引不少愛吃醬菜的消費者留言分享心得。

原PO指出，自己日前至全聯補貨時，無意間看到這款香辣蘿蔔，抱著嘗鮮心態購入後，發現口感出乎意料地好，立刻推薦其他人也去嘗試。他表示，「這罐真的很下飯，份量多又便宜，CP值超高」，並強調是誠心推薦而非業配。

這罐配菜獲得許多婆婆媽媽喜愛。（圖／全聯小時達官網）

貼文曝光後，引來不少民眾共鳴，紛紛留言表示「這罐真的好吃，完全不會死鹹」、「超下飯的回購好幾次」、「那個真的好吃，煮麵都可以加下去吃」、「這一罐是白飯小偷耶」、「常常買來配飯，家裡冰箱一定備一罐」。

另有網友補充口感與價格細節，指出這款香辣蘿蔔罐頭售價約55元，採用玻璃瓶包裝，內部蘿蔔切塊大小適中，調味鹹香不膩，帶有微辣與油香，最重要的是為全素產品，不含大蒜，即使素食者也能安心食用。

不少人表示曾趁促銷時購買「買一送一」，回購次數多到數不清。也有網友分享，「泡菜區附近還有另一款剁椒蘿蔔，也非常下飯，可以一起買來搭配嘗試」。

