全聯「1進口水果」特價中！2盒359元 婆媽狂讚CP值高：又大又甜還便宜

生活中心／張尚辰報導

連鎖超市「全聯福利中心」販售的商品多樣化，是不少民眾採購的好去處。近日，有網友分享，在逛全聯時偶然看到，韓國進口的麝香葡萄2盒居然只要359元，於是發文詢問是否有人吃過，品質怎麼樣？貼文發出後，吸引網友熱議。

該網友在臉書社團「全聯消費經驗老實說」中發文，貼出賣場中韓國麝香葡萄的照片，從照片中可以看到，滿滿一盒又大又圓的麝香葡萄，現在特價2盒只要359元，讓原PO相當心動，「這款韓國麝香葡萄好吃嗎？不貴耶！」

貼文發出後，不少網友紛紛留言，「我覺得CP值很高了，如果沒有產地情節，值得嚐嚐」、「好吃，現在很便宜」、「有買過，外觀、賣相都不錯」、「大顆的好」、「我家是都買這款，冰冷凍」、「又大又甜還便宜」。

不過，也有人認為，日本產的麝香葡萄雖然貴了一點，但是又脆又甜，比韓國產的好吃很多，「如果只愛日本的請pass」、「沒有日本的甜，也不脆」、「韓國皮很厚」、「跟日本的吃起來不是一個東西」、「韓國的麝香外皮都軟軟的，不脆」。

