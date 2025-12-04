全聯「1配菜罐頭」婆媽愛爆！過來人曝油香微微辣：真的很下飯

全聯是許多婆媽生活採買的愛店，裡面也有販售各式各樣的食品。近日有網友分享一罐「香辣蘿蔔」玻璃罐頭，直呼超下飯，旋即引發熱議。不少吃過的民眾紛紛留言，「有油香帶點微微的辣」、「既武林菜之後，最好吃的醬菜，強推」。

原PO在臉書社群「我愛全聯-好物老實説」發文指出，自己近日去全聯補貨完，看到架上這罐香辣蘿蔔罐頭，一定要推薦大家去買來吃看看，真的很下飯俗夠大碗、便宜量又多。

對此，其他人紛紛留言表示，「這真的好吃」、「既武林菜之後，最好吃的醬菜，強推」、「那個真的好吃，煮麵都可以加下去吃」、「這一罐是白飯小偷耶！」、「好吃我配稀飯」、「明天要去全聯，帶一罐回來試試」、「超下飯的回購好幾次」、「泡菜區那邊有罐剁椒蘿蔔，也很下飯」、「那個真的好吃，煮麵都可以加下去吃」、「有買一送一的時候會買」、「沒有大蒜，它是全素的」。

此外，也有吃過的人分享價格跟口感，「咬起來脆脆的，我自己吃起來口感是這樣，還是要吃看看，因為每個人口味不同」、「裡面蘿蔔是切塊的」、「55元一大罐，CP值真的相當高」、「真的好吃耶，有油香帶點微微的辣，蘿蔔本身有脆度，且居然沒有一般罐頭的偏鹹感，鹹度很剛好」、「不會很辣，真的很好吃」。

