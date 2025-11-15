全聯1廚房用品她用完超驚豔 大批人力推：擦鏡子也很讚

不少人烹調時會使用廚房紙巾，用來擦拭油汙或是吸附食材上的水分，是下廚的好幫手。一位網友在臉書社團分享，在全聯買了一款廚房紙巾，回家使用後發現不僅厚度夠不易破，吸油、吸水的效果也很不錯。不少人也留言大力推薦，還有人分享用來擦鏡子，不會留下水痕。

一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享，去全聯時看到福貓珊迪包裝的廚房紙巾特價中，還設計成可以掛起來抽取，決定買回家試用看看，結果卻被驚豔到，紙很厚、吸油和吸水也不錯，煎完食物後擦油都不會破掉，就連鍋蓋上的油都能擦得乾淨，直呼相當厲害。

原PO還說，該款廚房紙巾擦完桌面後完全沒有掉屑，不像有些品牌擦完後還要重擦一次，自己會拿該款紙巾吸收食材表面的水分，或是擦小孩灑出來的各種液體。原PO坦言，過去一直以為廚房紙巾都差不多，但用過這品牌後，有一分錢一分貨的感覺。

許多人也留言分享使用經驗，「我也拿來擦流理台，乾得比想像中快，紙摸很舒服也不是那種粗粗的」、「這款真的好用！！油真的可以擦得超乾淨，每次特價，絕對是掃個一兩串回家」、「這款拿來擦鏡子也可以，不會留水痕」、「上次處理鮭魚，用它輕輕一擦就吸乾，不會破也不會黏在食物上」。

