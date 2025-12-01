全聯1生鮮藥檢超標已售上千包！殺菌劑吃了會怎樣？最新退貨指南公布
食安問題一波接一波！台灣鯛味道清甜又低脂、富含優質蛋白質，是不少人的心頭好，然而近日高雄市政府衛生局抽驗市售水產品，卻發現全聯路竹中正分公司的「台灣鯛魚排」竟含有不得驗出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，一查後更驚覺高雄市已賣出4,080包台灣鯛魚排，全聯也緊急發布退換貨公告。
目錄
全聯台灣鯛魚排驗出違規用藥！恩氟喹啉羧酸是什麼？
在高雄市衛生局10月例行抽驗市售水產品時，於全聯路竹中正分公司的「台灣鯛魚排」產品中檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」0.028ppm，違反台灣水產「不得檢出」檢驗標準，經查高雄市所有全聯分店共進貨4,488包有問題的台灣鯛魚排，且已售出4,080包，追查後發現該產品的來源為雲林縣，目前也已函移所轄衛生局查察憑辦。
被驗出的成分是什麼？常用在哪？
「台灣鯛魚排」中被驗到的恩氟喹啉羧酸是一種廣效性殺菌劑，用於治療沙門氏桿菌症、大腸桿菌症、巴斯德桿菌症、黴漿菌感染等細菌性疾病，雖然恩氟喹啉羧酸是合法的動物用藥，但僅能用於牛、豬及家禽類動物上，《動物用藥殘留標準》更是將其列為水產品「不得檢出」的藥物。換句話說，就算檢驗發現的恩氟喹啉羧酸量不多，只要驗出就是違規！
吃到殺菌劑會怎樣？專家這樣說
恩氟喹啉羧酸屬於氟喹諾酮類抗生素，若長時間或大量攝取，會增加神經病變的風險，久了還可能影響軟骨、胎兒發育，林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海也提醒，動物實驗中曾指出，過量的恩氟喹啉羧酸會產生幻覺、腸胃不適、噁心等症狀，甚至會出現痙攣、嗜睡的狀況。
嗜睡（昏睡）
痙攣
呼吸困難
腸胃道不適（如噁心、腹瀉）
影響軟骨發育
影響胎兒發育
本次違規的台灣鯛檢出的濃度（0.028ppm）並非高劑量，一般消費者若短期少量食用，比較不容易出現急性中毒的狀況，但要是有疑慮或出現不適症狀，應儘速就醫並主動告知飲食史。
逾4千包問題台灣鯛魚排已賣出！怎麼看自己買到的是否中鏢？
由於出問題的台灣鯛已在高雄市售出多達4,080包，如果想判斷自己是不是買到含有恩氟喹啉羧酸的台灣鯛，消費者可以根據產品包裝上的「有效日期」來核對是否是問題產品。
含「恩氟喹啉羧酸」台灣鯛產品資訊
品名規格：台灣鯛魚排（大）約200g
條碼：2621451714315
商品效期：2027／9／16
買到問題台灣鯛怎麼辦？官方「退貨流程」一次看懂
目前全聯已配合主管機關要求，啟動全面下架回收與退換貨機制，凡是購買到該批台灣鯛產品的消費者，可憑「商品」及「發票」於原購買門市辦理退換貨或退現金。如有疑問，可致電全聯客服專線0800–010–178，手機另撥（02）2533–7700、（02）8175–1000洽雲。
未來怎麼挑海鮮更安心？專家教你3大挑選技巧
雖然這次驗出藥檢超標的食安風波，並非肉眼可觀察出異樣，但平時購買生鮮水產時，我們還是有一些基本原則要做好。
觀察外包裝標示
選購時注意外包裝是否有明確標示有效日期、保存條件及產品名稱，確保食品在安全期限內享用。
魚肉異味與外觀
食藥署提醒，購買生鮮魚類時，應注意其外觀外形是否完整，且外表不黏膩、有光澤，魚眼是否清澈明亮、鰓顏色鮮紅，若魚體僵直、散發腐臭味，魚體破損或有魚鱗脫落等現象，則不宜選購。
認明合格水產標章
若是在網購或超市購買水產品的話，則需要認明以下標示：
CAS台灣優良水產品：CAS上有6碼編號，可直接在CAS協會網站查詢產品生產商、生產日等基本資訊。
養殖水產品產銷履歷碼：透過掃描QR Code，消費者能夠在產銷履歷農產品資訊網上查詢到該產品的生產歷程，確保產品的來源與品質。
臺灣水產品生產追溯碼：掃QR code就能該商品的生產資訊，同時政府會對該水產品把關，當發現產品有問題時，該QR code標章就會被停止使用。
