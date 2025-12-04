全聯1罐頭上架 便宜量又多！老饕也讚「最強」：白飯小偷

生活中心／倪譽瑋報導

民眾買了辣蘿蔔罐頭當配菜，嚐過後評價：好吃、下飯。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實說臉書）

知名超市全聯有許多商品，不少人會選它作為採買日常物資的去處。日前民眾在全聯架上看到香辣蘿蔔罐頭，一罐55元，買回家配飯後評價「下飯、俗夠大碗便宜量又多」發文推薦給大家。許多吃過的老饕看到，紛紛點頭表示「白飯小偷」、「最好吃的醬菜，強推」；但也有人提醒，如果比較重視健康，可能要注意罐頭中的「添加劑」。

近期消費者在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」發文分享，日前有在全聯看到「香辣蘿蔔罐頭」，似乎是剛上架，當下購買時一罐為55元，帶回家品嚐後，原PO評價「真的很下飯，俗夠大碗便宜量又多」，推薦大家買來吃吃看。

貼文底下，許多吃過的人分享，「這罐真的蠻好吃的」、「這個好吃，我家不敢吃辣，但這個可以」、「這一罐是白飯小偷耶」、「繼武林菜之後，最好吃的醬菜，強推」、「這瓶好吃，我最近一直想再買一罐。」

也有部分人提出對「添加劑」的看法，比較注重健康者可能要留意，「看了成分表讓我滅火購買的衝動」、「醃製釀造的東西不能每天吃，對人體不好」、「添加物也很多」、「我也喜歡，雖然不健康」、「罐頭的添加物很豐盛」。

