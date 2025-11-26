全聯9-10月開出1張千萬發票 中獎門市曝光

財政部25日開出9、10月統一發票中獎號碼，全聯福利中心出現一名千萬大獎幸運兒，開出的門市是台北中正南昌門市，中獎者只消費85元購買鮮乳，即獲得特別獎一千萬元！

全聯提醒，全聯、大全聯9、10月份共開出超過27萬個獎項，提醒這兩個月有到門市消費的民眾，不要忘記對一下手中的發票。

責任編輯／陳盈真

