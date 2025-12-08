全聯PX Pay升級整合四大通路 每週一搶優惠

▲「PX Pay福利券」步驟說明。（圖／全聯提供）

[NOWnews今日新聞] 全聯集團旗下四大通路包含全聯、大全聯、小時達及全聯全電，為推動線上線下整合，並整合通路，全聯「PX Pay福利券」APP」正式升級上限，希望養成旗下會員「先領券、再消費」的使用習慣，只要打開就可領取所有優惠，並且在每週一上午11點限量開搶，合計可現省逾4,000元。

全聯「PX Pay福利券」今（8）正式升級上線，首次整合全聯集團四大通，只要打開PX Pay，即可一次領取所有優惠，告別過往優惠分散的困擾，享受更直覺、更有感的購物體驗。

為使優惠從「偶爾看到」落實到「天天能用」，12月起每週共計逾10張福利券，涵蓋生鮮、日用品等高需求品項，並延伸至小時達與全聯全電商，優惠廣度全面升級。

福利券分成兩大類型，第一「類別券」，每週一上午11:00準時開放限量領取，全檔期提供超過30張滿額現折券，優惠最高8折，合計可現省逾4,000元。第二為「品牌合作券」，依檔期整合品牌優惠，上架多元品類折扣，滿足會員不同消費需求。

全聯期待透過「週週有新券、檔檔有合作」的優惠策略，預期將可提升會員使用頻次與到店消費黏著度，估計福利券單月使用量可望上看15萬張，展現市場高度潛力，實現線上導線下的OMO虛實整合，也讓PX Pay成為消費者串聯優惠與購物的便利入口。

