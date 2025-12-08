全聯PX Pay福利券新升級！整合4大通路「最高省4千」 上看15萬張這時開搶

為深化會員經營、加速線上線下整合，全聯今（8）日宣布正式升級「PX Pay福利券」系統，以更完整的優惠券策略，全面養成會員「先領券、再消費」的習慣。此次改版最大亮點，是首次整合全聯集團4大通路：全聯、大全聯、小時達與全聯全電商。

即日起，會員只要打開PX Pay，就能一次領取所有優惠，告別以往優惠分散的情況。全聯預期，升級後單月福利券使用量將可上看15萬張，展現會員經濟的高度潛力，實現OMO虛實整合的目標。

如何讓優惠「周周、檔檔都有感」？

透過以上3步驟即可完成優惠領取。（全聯提供）

升級後的PX Pay福利券規劃為2大類型，主打「周周有新券、檔檔有合作」，讓會員從「偶爾看到」轉為「天天能用」。自12月起，每周將釋出逾10張福利券，涵蓋生鮮、日用品等高需求品項，並延伸至小時達與全聯全電商，優惠範圍全面升級。

哪兩大類型券最受矚目？

1、類別券：每周一上午11時準時開放限量領取，全檔期提供超過30張滿額現折券，最高享8折優惠，合計可現省逾4000元。周周發、周周搶、周周有新內容，讓會員開啟PX Pay就像拆驚喜包，增加互動樂趣。

2、品牌合作券：依各檔期整合品牌優惠，提供多元品類折扣，滿足不同消費需求。從生鮮食品到生活用品，皆有精選品牌參與，打造「品牌＋通路」雙重誘因。

透過整合4大通路與週週更新機制，全聯不僅提升會員使用頻次，也加強到店消費黏著度。PX Pay福利券成為串聯優惠與購物的便利入口，帶動線上導流線下的實質消費，讓OMO（Online Merge Offline）策略更具體落地。

