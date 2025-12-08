全聯PX Pay福利券最高現省4000元 11點兩步驟限量開搶
〔記者楊雅民／台北報導〕為深化會員經營，全聯福利中心積極推動線上線下整合，今天早上11點「PX Pay福利券」將正式升級上線，兩步驟限量開搶，全面養成會員「先領券、再消費」的使用習慣，預期福利券單月使用量可望上看15萬張。
全聯表示，PX Pay福利券規劃2大類型，讓會員「週週、檔檔都有優惠」，為使優惠從「偶爾看到」落實到「天天能用」，12月起每週共計逾10張福利券，涵蓋生鮮、日用品等高需求品項，並延伸至小時達與全聯全電商。
優惠廣度全面升級，①類別券：每週一上午11:00準時開放限量領取，全檔期提供超過30張滿額現折券，優惠最高8折，合計可現省逾4000元，週週發、週週搶、週週有新內容，會員開啟PX Pay就像開驚喜包，增添購物樂趣。
②品牌合作券：依檔期整合品牌優惠，上架多元品類折扣，滿足會員不同消費需求。PX Pay福利券透過「週週有新券、檔檔有合作」的優惠策略，預期將可提升會員使用頻次與到店消費黏著度，打造PX Pay成為消費者串聯優惠與購物的便利入口。
本次升級最大亮點為「PX Pay福利券」首度整合全聯集團四大通路，涵蓋全聯、大全聯、小時達及全聯全電商，會員只要打開PX Pay，即可一次領取所有優惠，告別過往優惠分散的困擾，實現線上導線下的OMO虛實整合。
