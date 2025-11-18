全職媽媽花光丈夫516萬存款「一半打賞男主播」 他崩潰要離婚

（示意圖非當事人／photoAC）

近年網路直播盛行，無論賣東西、表演或互動應有盡有，但也讓不少人沉迷虛擬世界。大陸河南鄭州一名劉姓男子控訴，與妻子結婚8年，對方在家當全職媽媽，卻把他辛苦存的上百萬存款花光，一半甚至拿去給不認識的帥氣男主播，讓他氣到超崩潰，決定討回部分夫妻共同財產，然後喊「離婚吧」。

根據陸媒《民生頻道》報導，來自河南鄭州的劉先生找到「小莉幫忙」表示，他與妻子結婚8年來，他獨自一人在外地工作，為了節省開銷，每月僅花人民幣300元（約新台幣1350元）租房，生活開銷都很節省，收入幾乎全數交給留在家中帶小孩的妻子。

這些年來劉男一直以為家庭財務穩定，沒想到最近才驚覺，自己辛苦累積的定期存款人民幣116萬元（約新台幣516萬元），竟一塊錢不剩，甚至還額外背上人民幣8萬多元（約新台幣36萬元）的網貸債務。

劉男追問下，妻子才鬆口存款中的人民幣67萬元（約新台幣298萬元）花在直播平台，打賞了帥氣男主播，她還辯稱自己幫忙男主播比賽，一時失控才花了這麼多錢，強調自己沒看過對方。

得知真相的劉男情緒崩潰，痛苦表示自己多年來的努力，如今都變成泡影。目前劉男只希望能追回部分屬於夫妻共同財產，也心痛喊話要跟妻子離婚，而雙方已開始協商財務問題。這起事件曝光引發網友熱議，很多人對於打賞行為有這麼大風險很震驚，也認為直播平台應加強消費警示，避免更多這種情況發生。

