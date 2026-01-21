「全能才子」NuNew挑戰「花式尖叫」嗓音全啞 喜劇魂爆發被虧：披著兔皮的狼

中泰混血NuNew演戲、唱歌、跳舞樣樣精通，還會說多國語言，被暱稱是「寶藏男孩。威視電影提供

《泰殺歌后戰》（Beauty and the Beat）邀來以BL劇《甜心派》紅遍亞洲的人氣泰星NuNew參演，身為公認「全能才子」的他，這次特別接受前輩們的「搞笑特訓」，意外開啟深藏不露的喜劇魂，還被劇組形容是「披著兔皮的狼」。

擁有中泰血統的NuNew年僅24歲，2022年以BL劇《甜心派》展現細膩演技，與李海海（Zee）組成的「海景CP」紅遍全亞洲，在台灣享有極高人氣。

除了清秀可愛的長相，NuNew更是泰國演藝圈罕見的「全能才子」，身為泰國農業大學中文系高材生，不僅演戲、唱歌、跳舞樣樣精通，還能說一口流利中文，被粉絲公認是越挖掘越驚喜的「寶藏男孩」。

挑戰花式尖叫特訓聲音全啞 NuNew飾演Z世代偶像天團成員

憑藉出色的歌唱才華，NuNew在《泰殺歌后戰》中與泰國笑匠Pingpong、網紅Ninew組成Z世代偶像團體「咧魔天團」，飾演成員「考特」。為了詮釋角色具備「震碎飛機窗戶」的超強爆發力，他不僅要挑戰潮流舞風，更接受前所未見的「花式尖叫特訓」。

廣告 廣告

NuNew透露，片中常因煩躁、傷心或恐懼而尖叫，為此設計了許多不同層次的聲音，「叫到後來聲音真的都啞了，但演得很過癮！」

《泰殺歌后戰》片中不少舞蹈場景，拍攝前主演群展開高強度舞蹈特訓。威視電影提供

10分鐘神速記住舞步 Pingpong吐槽NuNew天生麗質不出汗

即便排練過程艱辛，NuNew依然展現過人的天才實力，被同組演員公認為「A級模範生」。當大家排練5小時還記不住舞步時，NuNew僅花10分鐘就完美吸收。甚至在每天高強度排練7小時、地板全濕的情況下，Pingpong忍不住吐槽，自己汗多到全身濕透，只有NuNew看不太到汗水，直呼他簡直天生麗質。

原本形象清純的NuNew，在片場與搞笑前輩混在一起後，被開發出深藏不露的喜劇魂。NuNew坦言，剛進組時跟不上節奏，但在前輩特訓下，現在學會各種稀奇古怪的表情，甚至能模仿走秀。

導演形容他像掉進蛇洞裡的小白兔，卻是隻伶牙俐齒的兔子，劇組紛紛虧他是「披著兔皮的狼」。NuNew則幽默回應：「跟這群人相處久了，我已經吸收了他們的精華，再也不是純潔的小白兔了！」《泰殺歌后戰》將於2026年農曆春節上映。



回到原文

更多鏡報報導

下跪求婚全是假？瓊瑤劇男星遭前妻曬「結婚證」打臉 驚爆隱婚25年還「香水轉送小三」

當助理要餵貓、安撫爸媽還要代墊10萬！莫莉前助理爆輕生未遂 工作「全年無休」

圖多／婁峻碩「半裸躍馬」展大鵰自信！狂操肌肉充血8小時 挑戰體脂12%極限

「韓國最帥主廚」鄭信友抗癌12年辭世享年58歲 「料理節目先驅」生前1行為「遺愛人間」