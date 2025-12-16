全能暖男！張凌赫片場主動幫修器材 受訪零架子「還請攝影師吃飯」暖翻

張凌赫近日在工作場合的舉動，引起圈內工作人員討論。有工作人員分享，拍攝現場遇到拍立得故障、抽卡機卡住時，張凌赫主動動手協助處理，順利解決問題，也讓現場氣氛輕鬆不少。

工作人員提到，第一次是拍立得無法使用，原本打算換一台拍攝，張凌赫卻表示「我幫你修，不急，保證修好」，隨後動手檢查並真的成功修好；之後抽卡機出現狀況，他同樣主動接手處理，讓原本卡住的小插曲很快告一段落。原來，張凌赫大學主修電氣工程，高考數學成績接近滿分，對各類器材並不陌生。

除了處理道具狀況，張凌赫在工作現場的友善舉動也被多次提及。有次在杭州約30度的天氣下受訪，他穿著較厚的新郎西裝站在戶外，工作人員詢問是否要調整拍攝方向，避免陽光直射，他卻說：「沒事，你們都曝曬著，我還在屋簷下呢，換個方向又要麻煩你們重新布置一遍，我們就這麼拍吧。」

有一次，張凌赫在忙碌的行程中抽空受訪，明明自己也是餓著肚子工作，結束後卻先關心現場攝影師是否已經吃飯，還主動把餐具分給攝影師，邀請對方一起吃、別餓肚子，又主動詢問記者想喝什麼飲料。對於工作人員送的水杯、麥克風等物品，他會拍照發文致謝；收到玩偶禮物時，還抱著玩偶開直播唱歌給粉絲聽，對於任何一份心意都相當重視，也因此在業內格外受到好評。

