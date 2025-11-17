「全能電腦改造王」獲獎名單出爐！異形主機奪冠、初音主機只拿第五 社群吵翻了
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導
由技嘉贊助的WirForce2025第一屆「全能電腦改造王」活動昨（16）日於台北圓山落幕，由「異形」主機獲得本屆冠軍，而賽前大家最看好的初音主機僅得第五名，在社群引發正反兩派熱議。
WirForce 第一屆「全能電腦改造王」大賽經過海選之後，共有10組作品進入到決賽，其中8組位於花博爭艷館內公開展示，其中由youtuber黃小潔及其團隊耗時兩個多月打造的初音未來主機位於ROG攤位供大家合影。
昨日WirForce排名也已公布，主辦方依照外觀細節、觀賞性、技術與工藝表現、完整度、實用性、創意獨特性、是否使用大賽規範零件，等7大指標給分，冠軍由喬老師打造的「異形」拿下，亞軍是「阿皮的異想世界」，季軍則是「GACHAPON PC」，而賽前大家最看好的初音未來主機則僅拿下第五名，但也獲得了「BYOC 最特別的機殼改造」獎項。
事後黃小潔發文為結果表示惋惜，但也尊重主辦方判決。而初音主機只拿第五也掀起社群正反論戰，支持黃小潔方質疑主辦方規則不公、評分標準模糊，反對方則指出賽前規則就已公布清楚，必須使用贊助商技嘉所提供的硬體，若無使用則會扣分，因此認為是黃小潔違反規定在先，但許多粉絲為此感到不公。
許多網友紛紛在社群上留言：「小潔你是大家心目中的第一名！」、「這樣還沒得名好扯」、「初音主機真的是創世紀作品，你很棒了！」，反對方則留言：「沒使用技嘉的硬體還給第五名已經很好了」、「去國文考場寫莎士比亞英文版，你覺得老師會給你分數嗎」、「因為他選擇在技嘉贊助的比賽用ROG的東西」。
