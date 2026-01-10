全脂牛奶、牛豬肉不再是禁忌！醫：體質影響膽固醇更大

美國衛生部與農業部發表新版飲食指南，針對未來五年的健康飲食做出推薦。新指南在油脂攝取方面出現調整，全脂牛奶和豬肉、牛肉不再被列為禁忌，僅建議飽和油脂不超過每日熱量的10%。

最新美國飲食指南在油脂攝取方面出現調整，全脂牛奶和豬肉、牛肉不再被列為禁忌。（圖／Photo AC）

心臟科醫師劉中平在「劉中平醫師的心臟科筆記」指出，最新美國飲食指南建議民眾多吃蛋白質和蔬菜水果、避免過度烹調油炸、少吃糖和甜食或零食、少吃白吐司和餅乾、少喝酒多喝水。他表示，長期以來醫學界推薦低脂飲食，全脂牛奶和豬肉、牛肉都不建議多吃，新版建議與目前醫師和營養師的推薦有所不同。

廣告 廣告

美國心臟學會在官方網站回應表示，歡迎新版飲食指南，讚揚關於多攝取蔬菜、水果和全穀物，及限制精製穀物、高加工食品、飽和脂肪和含糖飲料的建議。不過該學會強調，限制鹽分和牛肉豬肉中的飽和脂肪，還有選擇低脂的乳製品仍然是對心臟健康有益的。

劉中平表示，美國心臟學會和新版飲食指南的分歧主要在於肉類和乳製品的要求不同。他指出，這幾年醫學專家不斷強調精緻澱粉的不好，少吃糖是大家公認的健康法則，原型食物的攝取被發現越來越重要，不論是穀物、青菜、水果、豬肉牛肉、奶類，都建議避免精緻和過度加工。

建議民眾注意自己的飲食，不妨每三個月做一次飲食計劃，然後抽血檢驗看看是哪些東西會讓膽固醇和血糖升高。（示意圖／Pexels）

劉中平分享經驗表示，個人體質影響蠻大，有些人吃什麼都不會造成膽固醇高，有些人隨便吃就飆高。他建議民眾注意自己的飲食，觀察吃哪些食物會造成膽固醇上升，不妨每三個月做一次飲食計劃，然後抽血檢驗看看是哪些東西會讓膽固醇和血糖高起來，慢慢調整就可以找出最適合自己的飲食指南。

劉中平提醒，油炸是不好的烹調方式，再好的肉類魚類、蔬菜、穀物，只要去炸了就不健康。他也指出，發酵食物包括酸菜、泡菜、味噌被推薦為有益健康。

延伸閱讀

洪一中突爆布坎南加盟！台鋼急道歉 富邦：震驚與不解

台南不認跟進免費營養午餐政策「髮夾彎」！還酸了台北這一句

伊朗示威潮難平息！哈米尼稱「外國敵人」操縱 川普警告若鎮壓就開火