全脂鮮奶其實比低脂好？美國公布新飲食指南，宣戰超加工食品「翻轉食物金字塔」

美國政府發布最新《2025至2030年美國飲食指南》，對長年奉行的飲食觀念投下震撼彈，引發熱議。低脂不再是不可動搖的「金科玉律」，紅肉與全脂乳製品翻轉定位，天然來源的飽和脂肪也不再被一概妖魔化，並對添加糖與超加工食品全面宣戰，飲食政策回到「吃真食物」。這套美國版指引，台灣醫師與營養師如何解讀？

心臟內科醫師林世崇分析，這份新版飲食指南釋放的核心訊息相當清楚，就是回歸「吃真食物」。他指出，指南試圖修正過去在商業利益介入下，營養建議長期偏離科學的問題，並以五大關鍵轉向，重新調整現代人的飲食優先順序。

一、視覺結構顛覆：從「我的餐盤」到「倒金字塔」

最直觀的改變，首先體現在飲食視覺指引的全面翻轉。林世崇指出，過去大眾熟悉的「我的餐盤」正式退場，取而代之的是象徵飲食排序的「倒金字塔」。

廣告 廣告

在新的圖像邏輯下，蛋白質、全脂乳製品與健康脂肪被置於最寬廣的位置，成為飲食核心；相對地，長期被視為主食的澱粉與穀類，則被縮減至金字塔底端，僅被定義為「適量即可」，顯示其不再是餐盤主角。

營養師李芷薇指出，新指南的圖像設計顯著突破，特別是將牛排等紅肉，清楚標示為主要蛋白質來源之一，勢必引發討論。

她分析，這項改變反映現實層面考量，由於美國身為紅肉生產大國，且民眾目前的飲食習慣難以在短時間內完全捨棄紅肉，因此指引在取捨之間，選擇相對務實的策略。

然而，李芷薇也提醒，倒金字塔圖示雖將蛋白質與乳製品置於最上方的優先位置，但切勿因此產生「看到肉就無限制攝取」的誤解。

新的圖像邏輯下，蛋白質、全脂乳製品與健康脂肪被置於最寬廣的位置，成為飲食核心。取自X@HHSGov

二、紅肉「洗白」去妖魔化，蛋白質地位躍升

第二項關鍵轉變，落在蛋白質攝取標準的大幅上修。林世崇形容，新指南等同宣告「結束對蛋白質的戰爭」，紅肉、家禽、海鮮、雞蛋與植物性蛋白，皆被列為優先攝取來源。

更引發關注的是，建議攝取量從過去每公斤體重0.8公克，提高至1.2至1.6公克。官方認為，在肥胖與代謝異常普遍的背景下，足量蛋白質有助維持肌肉量與提升飽足感。

營養師蘇意芳補充，這項調整也回應現代人普遍面臨的肌肉量流失與久坐問題。以60公斤成人為例，每日蛋白質需求約為72至96公克，平均分配至三餐，每餐約需攝取 3 至 4 份。她強調，重點不在於「吃多」，而是每一餐穩定攝取，並選擇乾淨、少加工的蛋白質來源。

美國公布新飲食指南，將牛排等紅肉，清楚標示為主要蛋白質來源之一。photoAC by sharaku

三、脂肪與全脂乳製品翻身，天然油脂與奶油回歸

在脂肪觀念上，新指南同樣展現顛覆轉向。林世崇指出，官方不再一味強調低脂或脫脂產品，反而建議每日攝取3份乳製品，並明確納入「無添加糖的全脂乳製品」。

在烹調油脂選擇上，奶油與牛油也首度被列為可接受選項。儘管仍保留飽和脂肪不超過總熱量 10% 的技術性上限，但整體論述已明顯鬆動。

蘇意芳也提及，這樣的放寬建立在「真食物、少加工、無額外加糖」的前提之上。她提醒，真正損害健康的往往不是天然脂肪本身，而是高度加工與化學添加物。

四、控糖標準劃紅線，每餐不超過10公克

針對糖分，新指南採取更明確、也更容易執行的管控方式。林世崇表示，過去模糊的「每日熱量10%」限制，被簡化為「每一餐添加糖不應超過10公克」的清楚紅線；對4歲以下幼兒，標準更提高至「完全避免」。

值得注意的是，指南不再鼓勵以人工甜味劑取代糖分。蘇意芳指出，這反映對長期健康的重新評估，代糖並未解決對甜味的依賴，也無助建立健康飲食習慣。

她也提到，指南將果汁正式「降級」，正是提醒「咬、嚼、慢」的重要；即便果汁標榜100%天然，去除纖維後仍可能導致血糖快速上升，直接食用完整水果仍是較佳選擇。

五、穀物地位大幅下修，宣戰超加工食品

最後，新指南首度對「超加工食品」發出明確警示，並將其直接與健康風險連結。林世崇指出，穀物地位被大幅下修，飲食重點不再只是熱量計算，而是提醒民眾避開高鹽、高糖、含大量人工香料與防腐劑的包裝食品。

他強調，即便蛋白質攝取量提高，仍應遵循「少加工、吃原型」的原則，以雞蛋、魚類等天然食材作為優先選擇。

李芷薇也提醒，倒金字塔並不代表蛋白質可無限制攝取；站在本土營養師的角度，蘇意芳建議台灣民眾仍應有所排序，優先選擇豆、魚、蛋與禽肉，紅肉則需留意攝取頻率與份量。

整體而言，這份新指南所展現的，是一場將飲食拉回原型、遠離超加工食品的結構轉向，試圖以更貼近科學證據與生活現實的方式，回應當代社會的代謝危機。