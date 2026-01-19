全脂or低脂牛奶哪個防心梗？名醫喊：我都喝這款

記者施春美／台北報導

牛奶富含多種營養素，有益人體健康。（圖／Pixabay）

牛奶有益健康，至於應選全脂或低脂？醫師王思恒表示，過去認為，乳製品要選低脂款，才無心血管阻塞的問題，但新研究指出，全脂牛奶與心血管疾病的發生率無明顯正相關，甚至發酵乳品（如優格、起司）還與「心血管風險降低」有關。「因此，我都喝全脂牛奶。」

復健科醫師王思恒在其臉書粉專「一分鐘健身教室」表示，自1980年代起，許多飲食指南都強調「飽和脂肪會提升膽固醇，而增加心臟病風險」，所以乳製品就被列為應該「選低脂」的項目之一。

廣告 廣告

全脂牛奶不會傷害心血管 發酵乳品可能降低心血管疾病風險

王思恒表示，這些研究有2問題。一、多是短期代謝指標變化（如血脂）；二、未直接證明全脂乳品會增加中風、心梗的實際發生率。

他表示，新的觀察性研究指出，全脂乳品（如牛奶）與心血管疾病的發生率沒有明顯正相關，甚至發酵乳品（如優格、起司）有時還與「心血管風險降低」有關。此外，隨機對照試驗顯示，全脂與低脂乳品在「血壓、膽固醇、體重、血糖控制」等指標上，差異非常小、甚至無差異。

醫師：我喝全脂牛奶 不擔心危害心血管健康

美國最新飲食指南重新排列食物類別的順序，認為全脂乳品有益健康。(圖／取自劉中平醫師的臉書)

內分泌暨新陳代謝科醫師蔡明劼也在其臉書表示，本月初發布的「美國飲食指南」，翻轉了對於乳製品的看法。舊版建議低脂或脫脂，但新版擁抱全脂乳製品。全脂乳品能提供更長久的飽足感，減少餐與餐間吃零食的慾望。他個人也主張，無須擔心全脂鮮乳會造成心血管疾病。

王思恒表示，他個人喝全脂牛奶。牛奶、起司、優格，不只是油脂，還有蛋白質、鈣、益生菌、乳脂球膜、極性脂質等。這些會一起影響膽固醇代謝、發炎反應、腸道菌相、飽足感。

更多三立新聞網報導

咖啡護肝腎、防糖尿病！研究曝「1喝法」反害失智、慘罹癌

「這2年齡」會斷崖式衰老！研究：「這樣吃」抗老化、防癌、防糖尿病

不用靠算命！醫曝「5行為」看出能否長壽：走路慢慘了

高智商的人都有「這特質」！網驚呼：回答問題「1反應」害人嚇爆

