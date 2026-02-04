全臺主題樂園聯手搶攻寒假商機

看準超長寒假與春節連假旅遊熱潮，全臺主題樂園昨（四）日共同宣布，啟動「台灣好樂園＋一，馬上就出發」冬日長假行銷活動，以「重返遊樂園，創造新回憶」為主軸，號召民眾把握難得假期時光，再度走進樂園，重溫歡笑與感動。

交通部觀光署指出，今年春節連假長達九天，加上受惠學制改革與補課調整，學生族群迎接史上最長寒假，為國內旅遊市場注入強勁動能。充裕假期讓「深度玩樂園」成為可能。

各大主題樂園紛紛推出冬季優惠，包括小人國主題樂園、六福村主題遊樂園、尚順育樂世界、劍湖山世界、麗寶樂園、遠雄海洋公園、義大遊樂世界等，從門票折扣、生肖優惠、跨園套票到買一送一活動，選擇多元。