全臺主題樂園聯手 搶攻冬日長假商機

記者古可絜、張益銘／綜合報導

今年春節連假長達9天，加上學制改革與補課調整，寒假創下史上最長紀錄。看準旅遊商機，全臺主題樂園昨日啟動「臺灣好樂園+1，馬上就出發」冬日長假行銷活動，以「重返遊樂園，創造新回憶」為號召，邀請民眾把握難得的長假時光，走進樂園重溫歡笑與感動。

回應民眾對高CP值的旅遊期待，各家主題樂園紛紛端出誠意十足的冬日優惠方案，包括小人國主題樂園「金馬迎春3連發」、六福村主題遊樂園「屬馬免費」、尚順育樂世界「全館套票下殺5折」、西湖渡假村「12歲以下免費，動態實境恐龍特展」、麗寶樂園獨創「買樂園、送農場」跨園組合、劍湖山世界祭出「寒假門票買2送1」。

遠雄海洋公園推出「玩1天送1天」、義大遊樂世界「官網購票送價值688元大禮包」、柳營尖山埤渡假村「福鴨獻瑞—寵物主人免門票」、雲仙樂園「平日住宿雙人房優惠專案」、小墾丁渡假村「買2晚送1晚，4人同行暢遊4天3夜每人僅需750元」、小叮噹科學主題樂園更針對馬年推出「屬馬買1送1優惠」，呼應馬年新春氣氛。

冬季也正值賞花與生態探索的黃金時節，適逢九族文化村迎來「40週年慶的盛大櫻花季」、杉林溪森林生態渡假園區的「櫻花與鬱金香花海綻放」、東勢林場推出「花樣森林DIY與生態導覽住宿專案」、頑皮世界「假日購票79折再送抵用券」、綠舞莊園「門票+樂遊趣+卡比巴拉躍湖號」三大+1體驗、九九峰動物樂園「動物深度體驗探索+1」、原生應用植物園的「知識+1、共鍋+1、好禮+1」、野柳海洋世界的「寒假限定海洋手作體驗營」，讓親子旅遊更具教育與體驗價值。

麗寶樂園獨創「買樂園、送農場」跨園組合。（麗寶樂園提供）