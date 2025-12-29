全臺唯一牽手舞陶器亮相！ 湖山水庫人文遺址館開館 重現史前古坑

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林史前文化迎來關鍵時刻。雲林縣政府與國立成功大學合作打造的「湖山水庫人文遺址館」，今（29）日正式開館，推出「佇山頂徛家－古坑‧大坪頂遺址」常設展，首度公開全臺唯一史前「牽手跳舞」紋飾陶器及國寶級喇叭型玉環，完整呈現距今4,000至2,500年前史前雲林的生活樣貌，為地方文化保存立下重要里程碑。

雲林縣政府攜手國立成功大學打造的「湖山水庫人文遺址館」，於今天正式開館。(記者廖承恩翻攝)

湖山水庫被譽為「雲林後花園」，2006年工程環評期間，於南勢坑溪西側發現「古坑‧大坪頂遺址」，意外揭露完整的史前聚落遺跡。考古顯示，遺址同時保存新石器時代中期「繩紋紅陶文化」與晚期「營埔灰黑陶文化」兩個文化層，年代橫跨千年，是臺灣少見兼具完整性與連續性的考古遺址，對理解史前人類聚落發展具有關鍵價值。

湖山水庫人文遺址館自2020年5月動工、2023年2月竣工，總經費逾新臺幣1億676萬元，為雲林首座以重大工程考古成果為核心的展示場館。館內完整保存湖山水庫工程期間出土的重要文物與研究成果，透過系統化展示，讓史前文化不再停留於學術報告，而能走進民眾日常，成為公共教育與文化傳承的重要平台。

館內完整保存湖山水庫工程期間出土的重要文物與考古研究成果。(記者廖承恩翻攝)

縣長張麗善表示，「佇山頂徛家」為臺語，意指「在山頂起家」，正是對古坑‧大坪頂遺址最貼切的詮釋。史前人類選擇視野遼闊、資源充足的山頂台地生活，既能掌握水源、森林與獵採資源，也能建立安全穩定的聚落。透過與國立成功大學考古團隊合作，縣府不僅保存文物，更讓史前人類的生活智慧與雲林土地的故事被看見、被理解。

文化觀光處長陳璧君指出，古坑‧大坪頂遺址於2008年公告指定為縣定考古遺址，遺址內發現礫石結構、石器作坊、灰坑、火塘、溝槽與柱洞等多元遺構，呈現高度發展的史前聚落樣貌。本次常設展精選238件出土文物，除介紹遺址本身，也延伸呈現臺灣史前文化脈絡、雲林古環境變遷及史前人類生活型態，並結合互動展示與體驗設計，提升展覽的可讀性與親近感。

展出238件文物，呈現史前生活與互動體驗。(記者廖承恩翻攝)

成大考古團隊指出，展覽亮點包括全臺唯一的「牽手跳舞灰黑砂陶圈足殘件」，器表刻劃宛如人群牽手舞動的紋飾，推測與史前祭儀或慶典活動相關，極具象徵意義；另出土的喇叭型玉環，原料來自臺灣東部玉石產地，具國寶級價值，顯示史前雲林早已納入跨區域交流網絡。縣府未來將以遺址館為核心，推動跨縣市考古合作與研究，讓雲林在臺灣史前文化版圖中的關鍵地位持續被看見。