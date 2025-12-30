全臺唯一考古咖啡廳「13 CAFE」 十三行跨年延長開館啖美食賞煙火

餐點除結合考古元素外，更將大自然的純粹滋味端上餐桌。(圖:新北市立十三行博物館提供)

在博物館不僅能看展，更能「吃」進文化、「坐」擁歷史。新北市立十三行博物館三十日表示，全臺唯一的考古主題咖啡廳—「13 CAFE」，以其獨特的沈浸式空間設計與永續飲食理念，成為八里左岸最受矚目的休憩新地標。館方特別於三十一日配合「閃耀新北一三一四跨河煙火」延長開館至晚間九點。民眾可先在咖啡廳內享受溫暖的健康餐點，再前往博物館廣闊的戶外場域，搶佔欣賞璀璨煙火的絕佳視野，度過一個充滿藝文氣息的跨年夜。

「13 CAFE」特別與「新北市設計中心」合作，重新設計品牌logo，並獲台新銀行支持，由擅長綠裝修的邱美瑄設計師以考古學中「文化層」結合「永續」概念轉化為空間語彙，運用國產天然塗料鏝抹出文化層牆面，重現考古現場中深埋千年的紋理層次與貝殼陶片，讓民眾彷彿進入考古挖掘現場，另搭配「台灣木材」標章認證的國產材及循環修枝木家具落實永續精神，並提升場域價值。餐點攜手「里仁」、「玄米大吟釀」及「甜素-Sweet Vegan」等夥伴，貫徹「友善環境」的核心價值。

餐點除結合考古元素外，分別選用無農藥化肥的台灣米與在地好食材，將大自然的純粹滋味端上餐桌，並以逗趣的台新銀行Richart餐點小卡點綴，增添活潑氣息。甜點則有「文化層考古米蘇」以及復刻鎮館之寶的「人面陶罐司康」等，堅持無奶蛋、無添加，讓民眾在享用美味的同時也能兼顧健康。飲品推薦以頂級玄米醋、蝶豆花及新北特色石花凍調合的凍飲，堆疊出考古挖掘般的驚喜口感。

除了空間與美食，餐桌上更流動著跨世代的溫情。館方邀請新北市金包里慈護宮社區關懷據點的長者們，透過歲月的視野重新詮釋「人面陶罐」。這群最高齡達九十二歲的阿公阿嬤，一筆一畫繪製出獨一無二的手繪杯墊，賦予古老陶罐千變萬化的表情。這項合作支持長者打破年齡限制、展現自我價值，也讓每一位訪客在拿起咖啡杯時，都能感受到來自社區長輩最樸實的祝福。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，「13 CAFE」是十三行實踐永續生活與文化傳承的重要基地，從空間的營造到食材源頭的堅持，都是為了讓考古更貼近日常。十二月三十一日當天全館將延長營運至晚間九點，歡迎民眾至「13 CAFE」享用考古特餐，步出博物館戶外直擊「閃耀新北一三一四跨河煙火」的震撼美景。