全臺唯一「BIM機電工程師職訓身障專班」結訓囉！

【記者羅伯特/臺北報導】臺北市勞動力重建運用處開辦「BIM機電工程師職訓身障專班」日前（11月27日）辦理結訓典禮，10位經過352小時密集訓練的結訓學員一字排開，與主辦單位臺北市政府勞動局王秋冬局長、臺北市勞動力重建運用處陳昆鴻處長及承辦本次職訓專班的若水國際股份有限公司陳潔如執行長一起合影留念。

圖說: 參訓學員與王秋冬局長、陳昆鴻處長、陳傑如執行長合照

BIM是建築業界中一塊仍有發展空間的技術藍海，過往從建築相關科系畢業的學生投入BIM工作時，企業發現仍與業界需要的技術門檻有一段差距，還是需要再經過訓練，無法畢業後立刻成為職場即戰力。

廣告 廣告

圖說: 王秋冬局長至典禮現場勉勵學員並呼籲企業給予身障者就業機會

臺北市勞動局局長王秋冬表示，若水國際已經是臺灣BIM規模前三大公司，過去7年來也一直不斷投入訓練身心障礙朋友成為BIM工程師，在實務上及訓練的經驗上都有非常豐富的經驗與實績。本次透過若水國際精心規劃的課程，理論與實務兼具的設計，成功培訓出10位成績合格的優秀學員，包括若水國際，現場也有其他相關產業等著準備面試進用這批學員。

圖說: 學員上課受訓情形

重建處處長陳昆鴻指出，BIM產業相當欠缺專業人才的加入，本次BIM身障職訓專班採訓練後即僱用的模式，非常值得其他尚未足額進用身障者的企業學習與效法，若水國際也不吝分享訓練及進用身障員工的經驗及竅門，期待有更多企業一起加入。

北市未足額企業如有辦理類似職業訓練專班需求，請洽重建處身障輔助課許先生：電話02-23381600轉5102。其他重建處辦理之相關課程或活動歡迎至「就業普拉斯」臉書粉絲頁掌握第一手訊息。