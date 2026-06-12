全臺心理學類校系僅四系滿招 慈大名列其中

115學年度申請入學統一分發結果11日公布，全臺18個心理學類校系合計出現131個缺額，整體足額率僅78.1%，國立大學心理學系今年無一滿招。花東縱谷裡的「慈濟大學人類發展與心理學系」逆風開紅盤，今年不僅 19 名招生名額全數分發完竣，連 2 名原住民外加名額也同步滿額。這張漂亮的成績單，讓慈大與東吳、中原、佛光並列全臺僅存的四所滿招心理系，證明扎根東臺灣、走進人心「不一樣的心理學」，已獲得學子與家長的高度肯定。

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考生的選擇先於分發結果就已表態。慈大人發心系115學年度通過第一階段篩選的考生達104人，為五年新高，是招生名額的五倍以上；其中原住民考生14人亦為歷年之最，外加名額全數用滿。報名的腹地也不再侷限東部——通過篩選的考生來自全臺十五個以上縣市，臺北、新北、桃園、臺中合計近半。一個位於花蓮的心理學系，正在被全臺灣的學生看見，並且在分發的終局名單上，與西部老牌心理學系並肩而立。

是什麼讓學生跨過中央山脈而來？人發心系近年明確提出「大眾心理學」的定位：不甘心用學院心理學的單一模式面對每一位學生，而把心理學知識生產的方向，轉為朝向大眾、與社會對話。學術基底同樣扎實，差別在於知識為誰而做。

這個定位落在課程裡，是三種「做中學」：從生活現象出發的現象導向學習、從真實困境出發的問題導向學習、以完整作品收尾的專案導向學習。落在訓練裡，是雙軌並進——學生同時接受科學心理學的量化訓練與人文心理學的質性訓練，知道什麼問題該用什麼方法。落在出路上，是三道門：想走學術研究的心理學術門、想進入職場應用的心理產業門、想投身公共事務的社會參與門。心理學不是只有一條成為心理師的窄路，而是一片可以多向開展的田野。

對有志於專業助人工作的學生，本系設有碩士班臨床心理學組，銜接臨床心理師國家考試的完整訓練；碩士班諮商心理學組也已提出設立申請，期待為東部完備臨床與諮商雙軌的心理專業人才培育管線。

「很多人以為花蓮是我們的弱項，我們的學生會告訴你恰恰相反。」系主任彭榮邦表示：「心理學是一門關於人的學問，而人需要在真實的生活裡被理解。花蓮的山海是天然的療癒場域，慈濟的利他精神是日常的人文底蘊，這兩者加上一個願意把心理學帶向大眾的系，剛好湊成一種在西部都會複製不來的學習生活。在心理學系普遍收不滿的一年，學生用志願序告訴了我們：對的學生，看得見這個組合的價值。」

主任彭榮邦進一步指出，分發滿額只是起點：「招生數字證明的是信任，接下來要償付的是承諾。我們會把每一位走進來的學生，當成一顆種子來耕耘。」

慈濟大學人發心系115學年度新生將於9月完成註冊報到。歡迎持續慈濟大學人類發展與心理學系網站與社群平臺，了解更多「不一樣的心理學」的故事。

(撰文、攝影：慈濟大學)