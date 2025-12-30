全臺最受矚目盛事 新北耶誕城45天740萬人次造訪

《圖說》「童樂馬戲嘉年華」匯集多元兒童劇場、馬戲雜耍與互動表演內容，吸引大量親子家庭於假日間造訪。〈觀旅局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】為期45天以「LINE FRIENDS總動員 馬戲嘉年華」為號召的「2025新北歡樂耶誕城」於28日劃上句點，總計吸引740萬人次造訪，成為全臺年末最受矚目的城市節慶盛事之一。

觀旅局長楊宗珉表示，新北歡樂耶誕城不僅是一場節慶活動，更是一個凝聚市民情感、展現城市創意能量的重要平臺。透過豐富多元的活動內容、跨界合作與創新設計，不僅成功吸引大量人潮，也帶動周邊觀光與消費效益。隨著今年活動圓滿落幕，市府也期待未來持續以更豐富的想像與能量，為市民與遊客帶來更多驚喜與感動。

他說，「2025新北歡樂耶誕城」活動序幕由氣勢十足的「耶誕馬戲開城SHOW」揭開，以大型馬戲表演與聲光效果點亮城市夜空，迅速聚焦民眾目光，也為後續活動奠定高人氣基礎。緊接著登場的「童樂馬戲嘉年華」，以親子族群為核心，匯集多元兒童劇場、馬戲雜耍與互動表演內容，吸引大量親子家庭於假日間造訪。

《圖說》系列活動高潮「巨星耶誕演唱會－The Greatest Show」更是精彩萬分，演唱會兩日統計共湧入超過40萬人次參與。〈觀旅局提供〉

此外，深受民眾喜愛的「Freunde willkommen！德國耶誕市集」同樣展現高度吸引力，集結特色美食、節慶商品與異國風情攤位，讓各國遊客在城市中感受濃厚歐式耶誕氛圍。

系列活動高潮「巨星耶誕演唱會－The Greatest Show」更是精彩萬分，演唱會兩日統計共湧入超過40萬人次參與，線上觀看直播民眾累積近70萬人次，兩日電視收視不重複總人數更突破90萬人，充分展現新北市政府承辦大型活動的成熟度與號召力。

《圖說》深受民眾喜愛的「Freunde willkommen！德國耶誕市集」同樣展現高度吸引力，讓各國遊客在城市中感受濃厚歐式耶誕氛圍。〈觀旅局提供〉

「管樂嘉年華 耶誕響叮噹」活動期間也匯聚多組管樂團隊輪番演出，悠揚樂聲為耶誕佳節增添濃厚節慶氛圍，周邊的美食市集人潮更是絡繹不絕，多元且豐富的餐飲選擇吸引民眾駐足品嚐。

楊宗珉指出示，「2025新北歡樂耶誕城」成功躍上國際舞臺，成為全臺年末最受注目的耶誕盛事之一，不僅獲得國內各大媒體高度關注，累積高達 6,000 則相關報導與討論，更吸引多家國際媒體報導，海外曝光量超過1,300則，話題熱度持續延燒。

《圖說》「2025新北歡樂耶誕城」於12月28日劃上句點，璀璨亮眼的馬戲大幕也在歡笑聲中緩緩落下。〈觀旅局提供〉

香港《南華早報》（South China Morning Post）旗下雜誌《Post Mag》盤點亞洲各地耶誕活動，指出新北歡樂耶誕城為全臺規模最大的耶誕節慶盛事，而全球旅遊訂房平臺Agoda精選2025亞洲必訪耶誕盛事，新北歡樂耶誕城更被讚譽擁有嘆為觀止的光雕投影秀與耶誕市集，為全臺唯一入選推薦的節慶首選。