全臺最幸福城市在臺東！饒慶鈴：讓臺東人從日常生活感受真正改變
【記者 朱達志／台東 報導】由經濟日報主辦的「2025縣市幸福指數大調查」今(2)日公布結果，臺東縣從全國22縣市中脫穎而出，榮登全臺灣最幸福的城市，施政滿意度也名列全國第2名。
縣長饒慶鈴受邀出席發布會時表示，這份成績屬於所有臺東人，縣府會持續用務實、穩定、貼近生活的治理方式，讓臺東成為一座能安心生活的地方。 縣府說明，臺東在政府統計數據中再次以空氣品質排名全臺第1，且居住空間充足、暴力犯罪率低、生活安全感高，展現城市的生活品質優勢。在民眾主觀評比中，對醫療照護、環境品質、社會支持與生活現況的滿意度也均高於全國平均，使臺東在幸福感與施政評價雙雙名列前茅。
縣府表示，臺東近年以慢經濟作為推動方向，從觀光、農業到地方創生逐步建立屬於臺東的城市辨識度。熱氣球嘉年華、最美星空、慢食節等特色活動成功吸引國內外旅人，也帶動更多創業者投入地方。舊站特區承載城市記憶，縣府爭取經費修繕與活化，包括微光集、波浪屋、機關車庫及計畫中的櫥窗改造，逐步形塑兼具文化、生活與公共性的市區亮點。
縣府進一步指出，臺東財政已在去年正式達成零負債，人均負債從2018年的25849元降至0元，中央審核亦多次肯定臺東的財政紀律。穩健的財政讓縣府能把資源更集中投入在托育、醫療、長照與偏鄉需求等重點民生領域，讓民眾從日常生活就能感受改變。
在社福面向，臺東已建立完善的生養支持系統，包括第一胎生育補助4萬元、到宅育兒指導、月子餐補助、公私托一致收費的類公共化制度、幼兒專責醫師制度與24小時兒科急診。高齡照顧方面，文健站與關懷據點持續擴展，並導入體適能課程，原太平榮家基地亦啟動「日昇月好海岸村」建設，預計2030年前打造結合照護與休閒的銀髮園區。
農業與永續方面，臺東有機農業促進區維持全國最大規模，有機與友善耕作面積穩定成長，紅烏龍、釋迦、夏雪芒果等特色物產成功進軍國際市場。能源治理則依臺東自然環境特性，推動地熱、小水力等綠能布局，以兼顧地方環境、部落文化與社會需求為原則。
饒慶鈴表示，臺東的幸福不是靠大型建設堆砌，而是每天生活中可以看見的改變，包括托育更便利、醫療更可及、空氣更乾淨、社區更安全、財政更健康。未來縣府會持續把政策做細，把服務做好，讓臺東成為最適合生活、工作與養育下一代的城市。她也感謝鄉親長年的支持，並承諾會把每一步都走得更務實、更穩定。（照片記者朱達志翻攝）
其他人也在看
走訪苗栗「天后藝境軸帶」的山海漫遊路線 從不同視野感受苗栗綠色旅遊特色
苗栗縣分為山線及海線兩大軸線，苗栗縣政府以在地透過獨特的山海生活魅力加上推動永續旅遊以及展現苗栗縣ESG行動成果，特別推出串連山線多個據點的山線旅遊行程跟海線媽祖信仰文化為基底的海線旅遊行程，帶領大家實地走訪「天后藝境軸帶」的山海路線，從不同旅遊視角感受苗栗的綠色行旅特色。苗栗縣政府最新規劃的山線「藝境慢遊」，融入藝術、美學、慢城風景串起山線亮點，並以文化、自然、生態與工藝為題，串聯多個體驗據點，帶領遊客到壢西坪休閒農業區的採柑橘與番茄酥製作、品嘗春田窯的特色客家料理、在三義鴨箱寶見證業者對國產木料的典藏並進行趣味的木藝彩繪體驗、另外以臉譜文化館著稱的山板樵休閒農場則是以自家生產的雞蛋推出蛋捲食農課程，以及青年廚師返鄉創業的招和食山特色山間無菜單料理等，呈現具永續精神的友善驛站，以深度方式理解山線慢遊的魅力。而海線「天后遍路」：聚焦媽祖文化、海線人文風土，以信仰與海風為主題，呼應天后遍路概念，以媽祖文化帶出的祝福行旅為延伸，從軸帶樞紐「苑裡愛情果園」啟程，走訪台灣藺草學會參觀藺草工藝製作、品嚐藺草琴酒、享用苑裡在地餐食紅芭樂餐廳、到新埔社區參觀百年木造火車站之後進行淺山植物走讀，認識多台灣好新聞 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
「2025 BMW 聖誕馭愛同行」公益行動啟動
BMW總代理汎德長期關注兒童福祉與教育發展，始終秉持「以行動關懷社會」的初心。隨著聖誕佳節的腳步漸近，汎德攜手全台13家BMW授權經銷商，共同發起「2025 BMW聖誕馭愛同行」公益活動。今年以「馭暖前行，傳愛啟程」為主軸，誠摯邀請BMW車主與粉絲們在這個充滿祝福的季節，與BMW一同以實際行動傳遞關懷，讓溫暖在彼此之間流動。2GameSome ・ 7 小時前 ・ 發起對話
新北市65歲長輩破80萬人 侯友宜推「10大友善樂齡政策」迎新世代
新北市府今天在新北市民廣場舉辦「80萬銀力耀新北、幸福城市耶誕盛典」活動，安排社區關懷據點長輩展演，與市集攤位，市長侯友宜表示，新北市65歲以上長輩現已逾80萬人，邁入超高齡時代，市府推出「10大友善樂齡政策」，像提前完成120家日照中心建置，以更完整的支持系統，迎接新時代。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
平安宴席開260桌！每桌6千元 頂級海鮮食材超澎湃
台南市 / 綜合報導 不只婚宴，南部的平安宴的澎湃菜色，也是讓民眾超滿足！台南正統鹿耳門聖母廟旁，日前舉辦的宗親會祭典活動平安宴，席開260桌，每桌只要6千元，就能吃到龍虎斑、焗烤鮑魚、豬腳壽麵線等等菜色，讓民眾直呼CP值很高，吃得開心又滿足，從高級海鮮到傳統壽麵通通有，象徵滿滿祝福，也為祭典活動增添熱鬧與人情味。一整粒鮑魚，搭配洋芋丁、玉米，灑上起司絲，整盤放進去烘烤，再端出來時，表面烤得金黃牽絲，焗烤鮑魚，光看就讓人食指大動，麵線燙熟擺上滿滿豬腳，淋上醬汁再灑上香菜，豬腳壽麵線色香味俱全，辦桌現場菜色一排開，霸氣又澎派，平安宴菜色，除了基本冷盤，祝壽用的豬腳麵線，還有龍虎斑、鮑魚，蒲燒鰻櫻花蝦米糕，河粉草蝦，以及養生湯品等等，每桌只要6千元。民眾說：「吃得很好，真的讚耶，一桌6千元而已，很便宜又很省，平安賺大錢，順遂又如意。」日前，在台南正統鹿耳門聖母廟旁舉辦的宗親會祭典活動，平安宴，席開260桌，宴席CP值高，讓民眾吃得開心又滿足。總鋪師蔡瑞龍說：「我們辦桌一般的特色，壽麵，就是神明生日都會用到的菜色，我們要整體去搭配每一道菜的口味，讓它跳脫出來，會比較呈現不同的風味。」從高級海鮮到傳統壽麵，平安宴不只是一桌好菜，更是滿滿的祝福，讓鄉親吃得滿足，也替祭典活動增添熱鬧與人情味。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
2025苗栗耶誕城點燈 竹南公園指定浪漫「飄雪時刻」
中部中心／邱俊超 苗栗報導2025苗栗耶誕城活動，1日開始到明年1月4日在竹南運動公園登場，以"雪"與"光"為設計主題，打造巨型耶誕樹、馴鹿及大型雪橇車造景，更有指定的"飄雪時刻"，滿滿的耶誕過節氣氛。正式點燈，苗栗竹南公園裡，不只10公尺高的巨型耶誕樹，在夜晚閃耀亮眼，更驚喜的還有這一幕，下雪了！2025苗栗耶誕城活動 12月1日開始到明年1月4日在竹南運動公園登場(圖/民視新聞)細雪紛飛、光影錯落，人造雪景創造浪漫。2025年苗栗耶誕城活動，1日點燈，竹南公園裡滿滿的耶誕氛圍環繞。以雪與光為設計主題，在公園打造巨型耶誕樹、馴鹿及大型雪橇造景、貓裏喵雪國村與雪印之丘互動光廊等四大主題展區。大朋友小朋友玩得不亦樂乎。主燈區「下雪耶誕樹主秀」以鋼構打造10公尺高耶誕樹 (圖/民視新聞)苗栗縣長鍾東錦：「希望鄉親到現場來打卡，也滿多趣味的活動，我們12月份還有很多活動，包括我們客委會主委特別提供，12月12日至14日客家燈怪，那個是很大型的現場的節目，希望鄉親到竹南國中預定地（參加）。」縣長鍾東錦表示，今年配置全面升級，從大型主樹、雪景互動到地方特色整合，規劃光影、音樂、美食。活動期間每週五至週日與元旦當日，每晚指定時刻，6、7、8、9整點，各有5分鐘下雪秀，讓民眾在苗栗體驗、沉浸式耶誕浪漫雪景。活動期間每週五至週日與元旦當日 每晚指定時刻，6、7、8、9整點各有5分鐘下雪秀 (圖/民視新聞)原文出處：2025苗栗耶誕城點燈 竹南公園指定「浪漫飄雪」至明年1/4 更多民視新聞報導又遭AI換臉 苗栗縣長鍾東錦遭盜肖像賣「油柑茶」巴西里約"海上耶誕樹"吸睛 亮燈儀式吸引上千人2025新北耶誕市集登場 電競科幻風翻轉耶誕城 副市長陳純敬揪民眾一起來逛市集民視影音 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
第七屆「和泰公益夢想家」決賽暨成果展覽精采落幕實踐創新永續想法 培育下一代永續創新人才
第七屆「和泰公益夢想家」決賽暨成果展覽精采落幕實踐創新永續想法 培育下一代永續創新人才SiCAR愛車酷 ・ 1 天前 ・ 發起對話
許瑋甯邱澤世紀婚禮「一桌7萬席開43桌」鉅額花費曝 天文數字超乎想像
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，星光熠熠、場面唯美，被網友封為「年度最夢幻婚禮」。隨著婚禮細節陸續曝光，不少網友開始自行「試算」兩人的婚禮花費，驚呼相當可觀。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 31
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 81
藍白合也難贏？郭正亮曝「這3縣市」危險了：民進黨太強
2026年縣市長選戰逼近，各陣營積極備戰，民進黨也陸續拍板地方縣市長提名人選；藍營與白營是否能整合合作，成為外界關注焦點。前民進黨立委郭正亮指出，國民黨在彰化、嘉義市及宜蘭面臨嚴峻挑戰，因為這些地區的綠營候選人實力堅強，即便藍白合作，也不見得能逆轉選情。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 91
年輕愛享受不買屋、她60歲才決定出手「貸到30年新青安」：原來舒心感這麼美好｜好宅報報
「年輕時喜歡享受生活，當了一輩子租屋族，快60歲才想清楚，與其幫房東繳房貸，不如幫自己存一間房。」再幾年就屆齡退休的麗珠姐，是土生土長的台南市東區人。因晚婚晚生，育有2子的她，直到去年才強烈意識到80歲母親年事已高，希望能在熟悉的生活圈有處安身立命的自住宅；從11月開始看房，一眼相中虎尾寮重劃區一間樓中樓中古屋，今年2月以總價約1100萬元購入，並順利爭取8成、30年新青安貸款，入住後的安定舒心感，讓身為高年級首購族的她直呼：「後悔太晚買房。」Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 12 小時前 ・ 48
以為兒子亂畫...媽 PO 網求助「謎之生物」玩偶，結局反轉：畫得確實很像
小孩子畫圖總是充滿想像力，甚至有時候他們想要買玩具，卻不知道玩具的全名叫做什麼，只能用畫圖的方式畫出來告訴父母。而最近，日本一名育有 2 子的媽媽在 X（推特）上發文求救，表示五歲兒子拿著一張手繪圖，希望能收到畫中角色的玩偶當作聖誕禮物，原本網友都覺得畫太草看不出來，只好亂猜 ACG 角色。沒想到最後卻發現，小孩其實畫得和玩具本尊幾乎一模一樣。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 2
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 114
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 1 天前 ・ 5
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警
《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 65
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
中職》高志綱遭爆與網紅林倪安婚外情 獅隊：若違隊規最重開除
統一獅教練高志綱遭爆料婚外情，社群平台Threads上，日前有帳戶以多篇貼文與疑似私訊截圖對話內容，指控知名網紅林倪安介入多名球員與教練私生活，其中就包括高志綱。爆料者自今年5月起多次暗指「第三者」介入婚姻，11月28日更發文直指「林倪安是高志綱的小三」。自由時報 ・ 7 小時前 ・ 59
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
以為陸客沒消失！日本人見「我是台灣人」徽章改口：變可愛了
近期日本和中國關係緊張，中方呼籲國人勿去日本，當地中國旅客有減少的跡象。近日一位日本民眾表示，聽說中國遊客變少，但搭車發現並非如此，車上4個阿姨「活力四射」，但仔細一看，她們的包包上別著「我是台灣人」徽章，主張自己的身分，讓該網友驚呼「突然變得可愛」。貼文引發多方意見，有人認為日本網友是在反諷，台灣和中國人一樣；另一派認為過度解讀，該網友並沒有那個意思。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 102
世紀婚禮完美落幕！許瑋甯首度發聲了 特別點名這些人：一切都很美好
許瑋甯與邱澤上週五（11月28日）在台北文華東方補辦婚禮，星光雲集、盛大浪漫，被網友形容為「年度最美婚禮」。結束忙碌的宴客行程後，許瑋甯休息兩天之後，1日於IG限時動態首度發文，曝光婚禮現場布置照，對所有幕後團隊及親友的用心表達深深感謝。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 4
蔡正元罕見挺陳水扁 砲轟「她」是藍營2026選情大破口：真的有夠傻
前總統陳水扁拋出震撼預測，認為國民黨主席鄭麗文的「紅統」標籤，將成為2026年地方大選的致命傷，使民進黨有機會翻轉藍營版圖。對此，前國民黨立委蔡正元在節目中認同陳水扁的分析，並指出台灣的政黨若想「和平統一」，必須建立「親中」基礎。然而在美國壓力下，「單純親中在台灣活不下去」，因此台灣政治人物必須找到一條務實的「親中又親美」路線才能上台執政，間接證實國民黨當前選情的確面臨嚴峻挑戰。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 75