全臺最幸福城市在臺東！饒慶鈴：讓臺東人從日常生活感受真正改變

【記者 朱達志／台東 報導】由經濟日報主辦的「2025縣市幸福指數大調查」今(2)日公布結果，臺東縣從全國22縣市中脫穎而出，榮登全臺灣最幸福的城市，施政滿意度也名列全國第2名。

縣長饒慶鈴受邀出席發布會時表示，這份成績屬於所有臺東人，縣府會持續用務實、穩定、貼近生活的治理方式，讓臺東成為一座能安心生活的地方。 縣府說明，臺東在政府統計數據中再次以空氣品質排名全臺第1，且居住空間充足、暴力犯罪率低、生活安全感高，展現城市的生活品質優勢。在民眾主觀評比中，對醫療照護、環境品質、社會支持與生活現況的滿意度也均高於全國平均，使臺東在幸福感與施政評價雙雙名列前茅。

廣告 廣告

縣府表示，臺東近年以慢經濟作為推動方向，從觀光、農業到地方創生逐步建立屬於臺東的城市辨識度。熱氣球嘉年華、最美星空、慢食節等特色活動成功吸引國內外旅人，也帶動更多創業者投入地方。舊站特區承載城市記憶，縣府爭取經費修繕與活化，包括微光集、波浪屋、機關車庫及計畫中的櫥窗改造，逐步形塑兼具文化、生活與公共性的市區亮點。

縣府進一步指出，臺東財政已在去年正式達成零負債，人均負債從2018年的25849元降至0元，中央審核亦多次肯定臺東的財政紀律。穩健的財政讓縣府能把資源更集中投入在托育、醫療、長照與偏鄉需求等重點民生領域，讓民眾從日常生活就能感受改變。

在社福面向，臺東已建立完善的生養支持系統，包括第一胎生育補助4萬元、到宅育兒指導、月子餐補助、公私托一致收費的類公共化制度、幼兒專責醫師制度與24小時兒科急診。高齡照顧方面，文健站與關懷據點持續擴展，並導入體適能課程，原太平榮家基地亦啟動「日昇月好海岸村」建設，預計2030年前打造結合照護與休閒的銀髮園區。

農業與永續方面，臺東有機農業促進區維持全國最大規模，有機與友善耕作面積穩定成長，紅烏龍、釋迦、夏雪芒果等特色物產成功進軍國際市場。能源治理則依臺東自然環境特性，推動地熱、小水力等綠能布局，以兼顧地方環境、部落文化與社會需求為原則。

饒慶鈴表示，臺東的幸福不是靠大型建設堆砌，而是每天生活中可以看見的改變，包括托育更便利、醫療更可及、空氣更乾淨、社區更安全、財政更健康。未來縣府會持續把政策做細，把服務做好，讓臺東成為最適合生活、工作與養育下一代的城市。她也感謝鄉親長年的支持，並承諾會把每一步都走得更務實、更穩定。（照片記者朱達志翻攝）