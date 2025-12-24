全臺最美山林燈節！台南龍崎《空山祭》聖誕節登場，沉浸式冬夜旅程、6大亮點一次看！

（圖／空山祭提供）

被譽為「全臺最美山林燈節」的臺南龍崎光節《空山祭》，邁入第七屆的空山祭，今年以 「山林呼喚 Call of the Wild Woods – the Mountain Awaits」 為策展主題，結合地景藝術、聲光科技、AI 互動與在地聲景，邀集國內外藝術家深入龍崎山林，打造 14 組期間限定作品，回應堊地地貌、自然生態與時間演化，讓冬季夜晚的山徑成為一段可以被行走、被聆聽、被感知的藝術旅程。

亮點1.國際藝術家 Long Stay 駐地創作，讓藝術真正從土地長出來

今年空山祭最具代表性的亮點之一，便是多位國際藝術家進駐龍崎進行 Long Stay 駐地創作，與地方居民、環境長時間相處，讓作品不只是「放進山林」，而是從土地經驗中自然生成。

來自日本沖繩的藝術家町田隼人（Hayato Machida） 帶來作品《旺旺花花》，以南島色彩與在地元素交織出富有節奏感的視覺語彙，並延伸至展區燈箱與限定商品，讓藝術自然融入日常。他形容初到龍崎的感受「就像回到奶奶家一樣溫暖」，也希望觀眾能在作品中感受到那份柔和的能量。

印尼藝術家 Aji Prasetyo 則透過三週駐村，運用與居民交換而來的物件，創作出金屬生態機械裝置《動能變異》。作品以宛如蜻蜓飛行的閃爍光點，隱喻環境污染與生態變異，成為本屆空山祭最具反思性的環境藝術之一。

亮點2.沉浸式體驗全面升級：光影 × AI × 聲音 × 機械

本屆空山祭在沉浸體驗上大幅升級，從大型動態雕塑、AI 生成山水，到結合地質資料與聲景的互動裝置，引導觀眾以多重感官理解龍崎從遠古海洋到今日山林的演化歷程。

馬來西亞藝術家朱威龍帶來大型動態雕塑《聽風的鹿》，以臺灣水鹿為原型，融合機械動態與光影語彙，塑造出山林中靈動卻沉穩的步伐，也呼應近年龍崎再度出現水鹿的珍貴生態紀錄。

而由蘇奕榮 × 董宇茜聯手創作的《臺南臺南：從畫卷走入數位夢土—山林篇》，則透過 AI 生成筆墨山水，將傳統山水畫轉化為可被行走的數位夢境。觀眾穿梭竹林之間，光影、聲音與影像會隨步伐產生微妙變化，彷彿走進一幅會呼吸的畫卷。

（圖／空山祭提供）

亮點3.話題級作品《任意門──山海時空》，聽見地球的演化

今年最受矚目的沉浸式互動作品之一，便是《任意門──山海時空》。作品以「一扇門」作為時空入口，觀眾拉開門扉的瞬間，彷彿穿越地層記憶，被帶往數百萬年前的遠古海底。

創作團隊運用 AI 重建沉積地景，整合地質資料與現地影像，並將龍崎山林的風聲、蟲鳴，與推演出的遠古水下聲音重新編織，形成一條「地層的聲波譜系」。觀眾不只看見地景變化，更能「聽見地球如何成為今天的模樣」，也讓氣候變遷、生態消逝等議題，以感官體驗的方式被理解。

亮點4.年度主燈《山林呼喚》，成為空山祭的視覺核心

由藝術家潘奕丞（P.Y.C.） 創作的年度主燈《山林呼喚》，是本屆空山祭最具代表性的視覺核心。作品以「山林靈氣的覺醒」為概念，透過大型 LED 光影構築出彷彿正在呼吸的山林守護者，光色脈動、影像與聲響彼此交織，呈現出山谷甦醒般的能量。

外圍延伸的光影草地與河流意象，讓觀眾在行走之間產生「與自然同行」的感受，像被山林輕輕帶著走。在冬夜之中，這件作品邀請人們停下腳步，感受自然的呼吸與自己的心跳。

（圖／空山祭提供）

亮點5.夜光步道升級，打造最美冬季夜間散步路線

今年空山祭也全面升級夜光步道設計，以「聲波」為概念，透過懸掛式光環降低光害，同時作為夜行引導。聲音藝術家吳修銘採集龍崎自然聲景，構築覆蓋全區的聲音敘事，讓作品之間以聲響自然串聯，使夜間漫步成為一場用耳朵與眼睛同步感受的山林體驗。

亮點6.交通與社群行動同步進化

交通服務方面，第七屆空山祭首度加開 「關廟線接駁車」，串連山西宮與關廟轉運站，於指定週六提供往返班次，讓更多民眾能以公共運輸輕鬆抵達展區。

此外，本屆策展也延伸至校園與街區，與多所大學及在地竹工藝師合作，從老屋、街區節點到堊地環境發展公共藝術計畫，讓空山祭不只存在於山林，而是滲入龍崎的日常生活。

展覽資訊

展期：2025.12.25（四）－2026.3.1（日）

休展時間：除夕、每週一至週三休

開放時間：17:30-22:00，最後入場 21:00

地點：臺南市龍崎區虎形山公園及周邊展區

購票：OPENTIX兩廳院文化生活

票價：單日票100元

