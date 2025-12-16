全臺最美山林燈節 第7屆空山祭12/25龍崎登場

記者王勇智／臺南報導

被譽為全臺最美山林燈節的「龍崎光節－空山祭」，將於本月25日至明年3月1日登場，今年特別邀集國內外藝術家打造14組結合地景、聲光、AI與互動科技的裝置作品，歡迎民眾在歲末年初走訪龍崎，感受屬於臺南的溫柔夜色。

「龍崎光節－空山祭」已成為臺南冬季重要的文化品牌，不僅展現龍崎堊地地貌與山林生態特色，也透過藝術與科技的跨域運用，引領民眾親近山林；臺南市政府今（16）日於龍崎區虎形山公園舉辦《山林呼喚》宣告記者會，公布今年策展亮點。

這屆空山祭以虎形山公園為主要展場，依循園區高低起伏的地勢鋪陳展線，作品分布於入口、河谷、步道與觀景台，透過光影與聲音串聯，形成隨行走節奏流動的山林光影藝廊。策展團隊表示，此次活動特別強調科技與自然的融合，使光色在林間自然擴散、聲音如同山林脈動，引導觀眾在行走過程中逐步與環境產生連結。夜光步道亦全面升級，採用懸掛式光環降低光害並提供清楚引導，結合龍崎既有的自然聲景，營造層次分明且舒適宜人的夜間漫遊體驗。

臺南市文化局表示，今年邀請多位國際藝術家駐地創作，深化藝術與土地及社區的交流連結。日本沖繩藝術家町田隼人以南島色彩融合地方元素創作《旺旺花花》，並延伸應用於燈箱及限定商品；印尼藝術家Aji Prasetyo透過駐村期間與居民互動、蒐集生活物件，完成金屬機械裝置《動能變異》，引導觀眾思考生態與環境議題。

今年主燈《山林呼喚》由藝術家潘奕丞創作，以大型LED光影呈現如同呼吸般律動的山林守護意象，成為空山祭的重要視覺核心。策展行動也延伸至校園與街區，攜手多所大專院校及在地團隊合作，結合學生、新銳藝術家與工藝職人，共同推出兼具教育性與公共參與意義的創作，讓藝術更貼近地方生活。

臺南市政府表示，空山祭不僅是一場藝術展演，更是市府推動地方文化與區域發展的重要平台。未來將持續以空山祭為文化據點，透過藝術創作與民眾參與，讓空山祭成為市民日常中可親近、可感受的文化景致，誠摯歡迎大家沿著光影走進龍崎，體驗山城持續生長的魅力。

臺南市政府今日於龍崎區虎形山公園舉辦《山林呼喚》宣告記者會，公布今年策展亮點。（臺南市政府提供）

「龍崎光節－空山祭」，將於本月25日至明年3月1日登場，今年特別邀集國內外藝術家打造14組結合地景、聲光、AI與互動科技的裝置作品。（臺南市政府提供）

「龍崎光節－空山祭」已成為臺南冬季重要的文化品牌，不僅展現龍崎堊地地貌與山林生態特色，也透過藝術與科技的跨域運用，引領民眾親近山林。（臺南市政府提供）

「龍崎光節－空山祭」已成為臺南冬季重要的文化品牌，不僅展現龍崎堊地地貌與山林生態特色，也透過藝術與科技的跨域運用，引領民眾親近山林。（臺南市政府提供）