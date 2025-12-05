全臺最難訂位的吃到飽餐廳─島語 桃園台茂店這一天開幕，12/11開放搶訂！



全臺最難訂位的吃到飽餐廳─島語 桃園台茂店將開幕，圖為台北漢來島語餐檯(圖：漢來美食提供)





【旅遊經 洪書瑱報導】

全臺最難訂位的吃到飽餐廳「島語」，於2023年10月7日，在台北漢來開立首間店，憑藉創新餐檯設計與高端用餐體驗，迅速躍升為許多人心目中最想到訪的自助餐廳，甚至有「全臺最難訂位的吃到飽餐廳」的稱號，而2店島語自助餐廳，也於8月22日將正式進駐高雄漢神百貨，不僅完整承襲品牌主打的新鮮海味與多樣餐檯設計，也帶來與台北店不同的全新亮點，而3店將落腳在桃園，於12月29日(一)晚餐時段，在桃園台茂購物中心盛大開幕，而品牌方於今(5)日公告將於12月11日(四)上午11:00開放電話與線上訂位！







專屬喜愛海鮮者的美食天堂(攝影：洪書瑱)







島語自助餐廳每個島檯都配有酒飲(攝影：洪書瑱)





漢來美食品牌方趁勢將於桃園再開立「島語」第三家店，於12月29日(一)晚餐時段正式揭幕，而事實上島語「桃園台茂店」的原址「漢來海港」，已於7月31日結束營業，封館裝修！島語「桃園台茂店」經營時段為星期一至星期四平日為提供午、晚餐服務，星期五、六、日為增開下午茶時段，其經營時段及費用與2店高雄店相同！





搶訂須知：12月11日(四) 上午11:00開放電話與線上訂位，可預約2025年12月29日晚餐～2026年2月28日的訂位，但春節除夕～初五，須等到2026年1月6日上午11點才開放訂位了，而除夕和初二僅開放現場訂位、電話訂位，不開放線上預訂，欲預訂餐期民眾，請多加注意！





漢來海港自助餐自2014年進駐桃園台茂購物中心以來，一直以豐富的島檯、多元化的餐食選擇、新鮮多樣的海味、現點現做的熱菜料理，以及精緻甜點與高CP值定價策略，成功擄獲各年齡層消費者的喜愛。Google評論始終維持4.2顆星以上佳績，更是許多家庭聚會、企業聚餐與節慶用餐的首選地點，10年來在桃園餐飲市場建立穩固的口碑與人氣。但消費者對餐飲品質的要求逐年提升，也為迎戰自助餐的激烈市場競爭。因此，集團決定將原漢來海港桃園台茂店來場升級，並改立品牌為「島語自助餐廳」，將帶來更現代化的空間設計、豐富的菜色規劃以及融合亞洲與國際風味的創新料理，延續品牌「一島檯一餐酒」搭配的獨特性用餐體驗，也將為桃園自助餐市場注入全新能量。





漢來美食集團表示，自助餐「島語」，今年底，除了「台北漢來店」、「高雄漢神店」，以及「桃園台茂店」將有3家分店外，若工程順利，預計明(2026)年上半年，將在台中漢神洲際購物廣場、台北大巨蛋，開立第四、第五家分店！









島語餐價表(圖：漢來美食提供)

提醒您，飲酒過量有礙身體健康！