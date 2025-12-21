全臺海拔最高 「雲端上的耶誕樹」點亮梨山

記者李佩玲／綜合報導

全臺海拔最高的耶誕樹將於今（21）日晚間在梨山點亮，交通部觀光署參山國家風景區管理處表示，今年「山谷燈光節」梨山場域最大亮點就是2棵高達28公尺的雪松將化身為「雲端上的耶誕樹」，並一路閃耀至明年1月25日，歡迎遊客上山歡度耶誕與新年假期。

參山處表示，山谷燈光節以谷關與梨山為雙核心場域，串聯溫泉山城與高山聚落，打造中臺灣少見的「高山夜間旅遊軸線」。其中，谷關場次自11月29日至明年1月11日，主打溫泉、夜間光影與步道體驗；梨山場次則於12月21日至明年1月25日展演。

由參山處主辦的山谷燈光節已連續第5年在梨山點亮全國海拔最高的耶誕樹，梨山今年以「星躍山谷」為主題，結合高山燈飾與音樂演出，重塑山城冬夜魅力，打造專屬梨山的浪漫節慶氛圍；開幕邀請到實力派歌手李芷婷、阿布絲、肉克媽媽及山羊樂團接力演出，為高山夜晚注入溫暖動人的音樂能量。

參山處表示，雲端上的耶誕樹透過冰柱燈與流星燈管交錯設計，模擬流星雨劃破夜空的動態光影，營造宛如銀河傾瀉、星辰躍動的視覺饗宴；燈光秀每30分鐘演出1次，每場約3分鐘，讓旅客在靜謐高山中，定點欣賞限定星空聲光秀；廣場同時也設置「喔熊的耶誕之約」燈飾，讓夜色更顯童話氛圍。

梨山觀景台則以「月臨星迎」為主題，打造圓滿閃耀的迎賓燈區，象徵旅程啟程與祝福降臨；燈飾並延伸至梨山大街、民族街口、梨山遊客中心及八角亭等重要節點，透過光環境串聯，全面豐富高山聚落的夜間景觀層次，打造梨山專屬的冬季燈光風貌。

山谷燈光節已連續第5年在梨山點亮全國海拔最高的耶誕樹。（參山處提供）

山谷燈光節梨山場域最大亮點就是2棵高達28公尺的雪松化身為雲端上的耶誕樹，一路閃耀至明年1月25日。（取自參山處臉書粉絲專頁）