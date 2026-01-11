全臺粉彩盛事「結駟/粉墨」聯展 高雄文化中心登場

臺灣粉彩藝術界於二○二六年開春迎來重量級盛事！由臺灣粉彩畫協會、宜蘭縣粉彩畫美術學會、桃園市粉彩發展協會、以及高雄市國際粉彩協會等四大協會聯手策劃的「結駟/粉墨-二○二六全國粉彩協會聯展」，即日起至一月廿日在高雄市文化中心至真堂一、二館隆重展出，誠摯邀請各界愛好藝文的朋友蒞臨參觀，感受粉彩藝術無極限的魅力。(見圖)

主辦單位今(十一)日說明，這次聯展主題「結駟/粉墨」，寓意四大協會如四匹良馬並駕齊驅，過去，這四大藝術團體深耕臺灣南北，致力於粉彩創作與推廣，這次透過合作聯展，不僅擴大了場地空間與作品幅數，更試圖透過跨地域的對話，探索粉彩在傳統與當代精神間的融合。

展覽亮點在於藝術家們運用粉彩複合多元媒材的跨域手法，重新詮釋粉彩繪畫的美與情感，作品中展現出的繽紛活力與藝術深度，體現了創作者在粉彩世界中，如同縱馬奔馳般追求心靈滿足的純粹精神。

為了推廣粉彩美學，展期間特別安排多場重量級講座與導覽活動，讓民眾能深入領略每幅畫作背後的技法與詩意。