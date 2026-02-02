全臺藝文迎馬年 文化走春精采紛呈

記者黃朝琴／專題報導

藝文場館春節不打烊，從北到南精采紛呈。宜蘭傳藝園區祈福、市集一次玩，邀你感受幸福臺灣味；中正紀念堂可賞花、賞燈、看表演；臺中歌劇院新春特映，免費觀賞歌舞劇影片；衛武營有新春市集，還可欣賞舞龍舞獅；故宮南北院各推馬年應景特展，翠玉白菜陪民眾過春節；不妨來趟文化走春，開啟充實馬年。

宜蘭傳藝園區 戲曲、市集、祈福馬上出發

新年到！年味起！宜蘭傳藝園區春節不打烊，推出「馬上出發NOW傳藝」主題活動，結合戲曲、工藝展與互動體驗，打造最有年味的文化走春行程。年度新戲《齊天大聖嬉遊記》臨水劇場獻演，融合神話人物、現代寓意；《世紀初戀．楊麗花歌仔戲特展》重溫傳奇風華；文昌街《百藝風華．文昌之道》展覽，交趾陶、泥塑剪黏工藝匠師，打造融合24節氣、12生肖的街屋立面，剪紙窗花呈現百工匠人身影，成為可閱讀的文化街景。

體驗活動方面，14、15日廟埕廣場推出剪紙、紅包與銀柳親子手作； 17至22日「飛馬呈祥—跋杯祈福」，擲出聖筊可獲馬年紀念錢母，還能點亮文昌智慧功名燈、求得文昌琉璃筆，祈願整年福運亨通；17至21日「馬上好市集」，集結年節好物，適合全家走春慢逛，期間更安排財神踩街祈福演出，邊走邊逛、邊玩邊看。

臺中國家歌劇院 傳統技藝街頭表演馬力全開

臺中國家歌劇院大年初一至初六推出「馬力全開」系列活動，《王功戰鼓舞獅》17、19日登場，同步舉辦《小舞獅工作坊》，繪本認識舞獅文化，再體驗舞獅動作，小舞獅也能瞬間靈動有神；《新馬戲馬拉松》18日起每天上演，虎劇團花式溜溜球與扯鈴、Mimofatguy小丑默劇劇場即興互動、吳義祥鐵環特技、香蕉先生魔術氣球秀、周子益雜耍魔術、徐開炫電玩魔術秀、郭竣宇獨輪車特技，傳統技藝到街頭表演，一次看過癮。

「NTT放映室─春節特映」17至21日中午12時及下午3時30分小劇場播放，精選倫敦皇家歌劇院芭蕾舞劇《園丁的女兒》、國光劇團新編京劇《孝莊與多爾袞》等國內外經典。別錯過1樓的「搖搖木馬」馬年拍照裝置，結合創意與永續，運用汰換木地板全手工打造，還搭配小馬燈籠、搖搖木馬彩繪DIY，陪大家人熱鬧過新年。

衛武營 醒獅高樁獻技好戲連台

衛武營大年初一至初五推出「躍馬奔騰．好戲連台」系列活動，從戶外到室內充滿節慶氛圍。戶外2檔演出，高雄兩廣龍獅戰鼓團《醒獅祥龍賀新春》19日下午北廣場登場，祈福大鼓震天響，醒獅高樁獻技，祥龍隨京鼓樂聲翻騰；旭太鼓《萬馬奔騰 旭日東昇》20、21日下午在戶外劇場，以激昂澎湃節奏和細膩悠長的餘韻，傳遞新春新氣象。

「馬上發財」新春市集，19至21日北廣場推出年節選物，3樓樹冠大廳設置5座造型吸睛的搖搖木馬裝置，銅板價即可體驗騎乘樂趣。「駿馬奔騰拓印趣/駿馬迎光造型蠟燭」，可體驗春聯金粉拓印和造型蠟燭組合，一次將創意和開運帶回家。「雙廳院探索」活動部分，17、18日可購票自由進入歌劇院、音樂廳參觀，19至21日則有專業導覽解說。

國立中正紀念堂 7大民俗表演鑼鼓喧天

國立中正紀念堂18日大年初二下午4時民主大道推出「傳統民俗表演」，宋坤傳藝《傳藝風華馳騁新擘》7大單元營造鑼鼓喧天，《雷鳴戰鼓》展現傳統鼓藝，《祥獅獻瑞》雙獅舞呈現吉祥；《祈福千手鼓》融合舞蹈與擊鼓；《水袖仙鼓》結合水袖舞與電子音樂；《鼓舞連環》以太極鼓舞展現精密協作；《神龍獻瑞》以舞龍技藝榮耀臺灣；最後《歡喜迎財神》幽默輕鬆迎接財神。「丙午新春燈籠展」於堂內大忠門廳、大孝門廳掛上斑斕璀璨的數十盞名家彩繪燈籠，此外，園區梅花陸續綻放，歡迎呼朋引伴來走春。

故宮 雙院文物一馬當先

春來故宮，賞馬大吉。故宮14至22日北、南雙院區皆開放，北院主打「翠玉白菜」回歸，展至22日（初六），陪伴民眾歡度春節；《動物為伴》特展展出歷代名家筆下駿馬與靈獸，五代趙嵒〈八達春遊圖〉、元代趙孟頫〈調良圖〉都值得一看，另有「一馬當先蓋好運」活動，隨到隨做小故宮新年春聯、紅包袋蓋印。故宮南院《萬馬歡騰：丙午年歷代馬畫精粹》特展，呈現郎世寧《百駿圖》等國寶級馬畫，以及馬年主題文物探索闖關與工作坊，另有彩繪春聯、國樂表演等，春節期間每日還有「小雪鵰」提燈發送，以及限量「搖搖馬年曆卡」領取，和萬馬文物展開旅程，感受歷史魅力。

宜蘭傳藝園區結合戲曲、工藝展與互動體驗，打造最有年味的文化走春行程。（宜蘭傳藝園區提供）

年度新戲《齊天大聖嬉遊記》臨水劇場獻演。（宜蘭傳藝園區提供）

超人氣《王功戰鼓舞獅》馬力全開。（臺中歌劇院提供）

周子益雜耍魔術表演。（臺中歌劇院提供）

高雄兩廣龍獅戰鼓團《醒獅祥龍賀新春》，隨京鼓樂聲翻騰。（衛武營提供）

「駿馬奔騰拓印趣」可體驗春聯金粉拓印，將創意和開運帶回家。（衛武營提供）

民主大道「傳統民俗表演」，邀請宋坤傳藝獻演，7大單元營造鑼鼓喧天。（國立中正紀念堂提供）

「丙午新春燈籠展」掛上數十盞名家彩繪燈籠。（國立中正紀念堂提供）

元代趙孟頫〈調良圖〉捕捉奚官回首顧馬的瞬間，感受跨越物種的理解與依賴。（國立故宮提供）