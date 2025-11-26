全臺規模最大捷運開發案啟動 打造新北TOD標竿

記者林普天／新北報導

新北市捷運局今（27）日與宏匯公司、愛山林建設開發公司及甲山林建設公司共同組成環宇上城投資股份有限公司簽訂「新北環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」投資契約，啟動全臺規模最大捷運開發案，打造新北大眾運輸導向發展(TOD)建設標竿。

新北市長侯友宜表示，新北市推動捷運建設，從路線規劃、都市計畫變更、用地取得、設計興建到通車營運，尚需選定場站辦理捷運開發，除透過開發效益，挹注捷運建設自償性經費之外，更作為新北市推動各捷運站大眾運輸導向(TOD)的領頭羊，該開發案機廠共構興建具特殊專業性，為考量地主權益及通車時程，必須先行興建機廠，同時於都市計畫訂定30%樓地板需作商業使用，留設人工平臺、開發大樓續接柱頭、民權路匝道，及事先規劃將由投資人新設溪園路匝道、12m寬人行及自行車廊道連通河濱公園及串聯北側公園綠化平台，以引導後續開發。

侯友宜說，新北環狀線原委託臺北市政府興建開發，110年移回新北市辦理，開發案111年第1次公告徵求投資人，受疫情、營建物價上漲、缺工、缺料等大環境因素流標，經調整招標策略及條件後，113年底再次公告，於今年順利由宏匯及甲山林2大集團獲得投資權。

全臺規模最大捷運開發案簽約。(新北市捷運局提供)