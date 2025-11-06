全臺訓育、社團活動組長齊聚 凝聚學生事務推動共識

頒發5年資深訓育組長獎狀

114年全國高級中等學校訓育、社團活動組長工作會議全體大合照

為了凝聚學生事務推動共識，提升訓育與社團活動專業知能，國教署委託國立員林家商今明兩天(6、7日)及11月12、13日擴大辦理「114年度全國高級中等學校訓育、社團活動組長工作會議」，這次工作會議以「落實民主護人權，多元展能重品德」為主題，邀集全國高中職訓育與社團活動組長齊聚一堂，致力於營造民主、友善、具包容性的校園環境，展現對學生權益與校園民主的高度重視。

國教署表示，為了強化訓育與社團活動組長在面對校園多元挑戰時的應變能力與專業知識，這次工作會議特別精心規劃系列專題課程，兼顧理論深度與實務操作，協助教育人員掌握當前教育現場的重要議題與最新趨勢。課程主軸包括「兒少表意權」及「校外活動與營隊辦理實務」，透過專家與實務工作者分享經驗，引導教師理解如何在活動設計與執行過程中兼顧學生表達權、安全與參與，強化學校在推動學生自治及活動安全管理上的專業能量。

此外，工作會議安排工作經驗分享與意見交流，針對「學生自治組織活動引導」、「校內訓育實務精進」及「社團管理與運作」等議題進行深入探討，透過分組討論與跨校經驗交流，促進專業成長與資源連結。另規劃「數位時代兒少網路安全增能」與「校園民主法治教育實踐」課程，聚焦數位世代新興議題，強調教育人員應具備網路安全、性剝削防治及法治素養的專業能力。整體課程設計理論與實務並進，落實推動訓育與社團工作專業化，培育具責任感、合作力與公民素養的學生。

會議中亦表揚長期投入訓育與社團活動工作的教育夥伴，共頒獎表揚47位資深訓育、社團活動組長，其中多位具有十年以上任職資歷，肯定其專業貢獻與多年付出，並藉此激勵更多同仁持續投入學生事務工作，為校園訓育奠定穩固基礎。