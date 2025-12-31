全臺跨年夜齊倒數 喜迎2026

記者周毓洵、王勇智、張益銘／綜合報導

送別舊年，全臺各地昨日晚間同步舉辦跨年晚會，熱鬧迎接2026年的到來。各縣市政府精心規劃活動，邀請多組藝人輪番登臺演出，現場民眾與線上觀眾一同倒數，氣氛熱烈。各地民眾以滿滿的熱情與活力，共同迎接嶄新的一年，為2026年揭開序幕。

李千娜臺語金曲連發 「臺北最High新年城」

2026「臺北最High新年城」昨日晚間熱鬧登場，星光卡司輪番上陣，其中李千娜一登臺就成為全場焦點。她不畏跨年夜低溫，身穿平口上衣、超短熱褲搭配長靴，大方展現鎖骨線條與修長美腿，轉身時若隱若現的曲線更讓現場與網路瞬間沸騰。

廣告 廣告

難得在跨年舞臺解放性感路線，李千娜不只造型吸睛，歌單同樣誠意滿滿，一口氣帶來〈胭脂馬拄到關老爺〉、〈望月想愛人〉、〈真心換絕情〉、〈查某囡仔〉、〈不曾回來過〉、〈心花開〉等多首經典好歌，臺語金曲連發，現場觀眾跟著合唱，氣氛一路升溫。她以穩定唱功搭配火辣造型，成功為跨年夜留下高記憶點。

告五人點燃全場 「臺中最強跨年夜」閃星光

「2026臺中最強跨年夜」昨晚2大舞臺同步開唱，從水湳中央公園到麗寶樂園一路嗨到凌晨，堪稱中臺灣近年規模最大、卡司含金量最高的跨年盛會；主舞臺由人氣樂團告五人率先登場氣勢開場，點燃全場倒數熱度。

水湳中央公園主舞臺卡司一字排開星光熠熠，暌違5年重返跨年舞臺的蕭敬騰成為全場焦點之一，另外還有小樂吳思賢、盧廣仲、麋先生、TRASH等人氣歌手與樂團輪番上陣，新年倒數後再由動力火車、怕胖團接力演出，經典與新世代一次到位。主持人則由阿KEN搭檔蔡尚樺，妙語如珠陪觀眾一路迎接新年。

Lulu開場掀高潮 炒熱「雄嗨趴」氣氛

高雄跨年晚會「雄嗨趴」重返夢時代，從卡司到主持全面升級！晚會於昨晚7時一路嗨到凌晨1時，開場就由人氣主持人兼歌手Lulu黃路梓茵率先登臺，立刻炒熱現場氣氛，陪高雄一起倒數迎新年。

今年「雄嗨趴」主持陣容找來陳漢典搭配阿本、木木聯手上陣，3人默契與笑點兼具，勢必讓舞臺熱鬧不冷場；演出卡司同樣誠意滿滿，橫跨流行、樂團、饒舌與原民音樂，多元風格輪番上陣。

葛仲珊回歸歌壇再登臺 群星接力嗨翻「臺東」

《東！帶我走2026臺東跨年晚會》昨日於臺東國際地標海濱公園盛大登場，天后張惠妹（aMEI）回到家鄉坐鎮跨年夜，攜手A-Lin、持修、范曉萱&100%、葛西瓦、玖壹壹、李英宏、葛仲珊，以及saya×桑布伊×戴愛玲「部落金曲」神仙合體，從白天一路唱到深夜，把臺東跨年直接升級成一場大型音樂節，陪數萬名觀眾迎接2026年。

「臺南好YOUNG」 天團接力陣容華麗

臺南市政府主辦的「2026臺南好YOUNG跨年晚會」昨晚集結臺、韓、港、日等知名藝人、天團接力演出，陣容華麗。除了跨年演唱會卡司演出精采，廣場更聚集許多在地美食攤販，讓民眾聽覺、味蕾都能獲得最大滿足。

新的一年到來，國軍依舊堅守崗位，守護國人安全，冷冽的武器裝備與遠方臺北101焰火相互輝映。（記者謝承宏攝）

「閃耀新北1314跨河煙火」昨晚8時26分正式登場，吸引民眾在八里、淡水兩地欣賞施放焰火美景。（記者江介夫攝）

李千娜跨年夜以平口上衣、超短熱褲登臺，不畏低溫大方展現好身材，全場目光瞬間被吸走。（臺北市政府提供）

在燈海與歡呼聲中開唱，告五人穩坐新生代人氣樂團代表，跨年夜存在感爆棚。（三立電視提供）

唱跳實力全開，小樂吳思賢用滿滿舞臺魅力成功收服臺中跨年晚會現場觀眾目光。（水湳中央公園提供）

Lulu黃路梓茵擔任2026高雄跨年「雄嗨趴」開場嘉賓，一現身就把夢時代氣氛瞬間點燃。（高雄市政府提供）

台鋼雄鷹 Wing Stars 啦啦隊炒熱高雄跨年氣氛。（年代電視提供）

葛仲珊之前經歷了一段沒有期限的休息期以及長時間的憂鬱低潮，昨日她也抱著陪自己走過低潮的愛犬「小潘」一起登臺。（臺東縣政府提供）

戴愛玲性感裝扮與舞群熱歌勁舞，嗨唱多首經典舞曲。（臺東縣政府提供）

臺南市政府主辦的「2026臺南好YOUNG跨年晚會」在昨晚登場，集結臺、韓、港、日等知名藝人、天團接力演出，陣容華麗。（臺南市政府提供）