全臺里山力量齊聚六龜 永續創新聯盟串聯保育與地方創生

【互傳媒／記者 范家豪／六龜 報導】 臺灣里山永續創新聯盟（TASIS）今（4）日上午於林業及自然保育署屏東分署六龜工作站舉辦第一屆第二次會員大會，來自全臺里山里海社區、學界、公部門及友善農業等近80位會員齊聚一堂，展現臺灣推動人與自然共生的豐沛能量。

本次大會由理事長、屏東科技大學森林系陳美惠教授主持，林業及自然保育署屏東分署長楊瑞芬、農村發展及水土保持署臺南分署副分署長祝瑞敏、高雄市政府農業局長姚志旺等貴賓出席，共同見證聯盟持續壯大的里山行動網絡。聯盟目前已匯聚145位個人會員、35個團體會員，涵蓋里山里海保育、綠色經濟與地方創生等多元實踐者。

▲臺灣里山永續創新聯盟第一屆第二次會員大會合影。（圖／記者范家豪）

陳美惠表示，聯盟成立的初衷，是讓長期深耕土地的努力不只被保存，更能彼此連結、持續擴散，透過交流學習與整合力量，創造更大的社會影響力，讓更多人認識並加入里山永續行動。

將國際里山倡議引進臺灣的東華大學教授李光中指出，聯盟不僅串聯在地社區，也成功對接公部門與國際網絡，並已向國際里山倡議夥伴關係聯盟（IPSI）提出申請，讓臺灣里山經驗走向世界。

▲吳憶萍老師解說多多鳥濕地生態。（圖／記者范家豪）

會員大會除進行年度會務討論，下午更安排實地參訪三大里山場域，包括以濕地保育與環境教育為核心的多多鳥濕地、全臺首例社區參與自然保護區經營的十八羅漢山，以及以生態旅遊DMO整合地方資源的南方金鑽團隊，透過行動展現里山資本保全與活用的多元樣貌。

▲六龜空拍。（圖／屏科大社區林業研究室提供）

聯盟表示，未來將持續以平台角色深化跨域合作，串聯政策、產業與社區力量，讓里山里海永續行動在全臺各地扎根擴散，朝向「里山永續、萬物共榮、世代相承」的共同願景邁進。