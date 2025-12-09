全臺首例本土球黴菌現蹤 疾管署：不會人傳人

全臺首例本土球黴菌現蹤 疾管署：不會人傳人

疾管署今天(9日)召開例行記者會，說明實驗室首次驗出本土球黴菌，雖然不是法定傳染病，也不會人傳人，但仍請貨櫃維修、清理人員注意個人防護，另外，流感傳播風險升高，提醒尚未接種疫苗的民眾儘快去接種。

疾管署發言人林明誠表示，我國新增本土首例球黴菌症，是北部50多歲男性，為貨櫃作業相關從業人員，推測貨櫃在國外球黴菌流行地區裝載過程中，受污染的塵土可能被帶入貨櫃內或附著於貨物本身，因此造成感染，會公佈這個案例是希望貨櫃相關業者在清洗或維修的過程當中，尤其是敲敲打打出現粉塵的時候，也許就會吸入來自流行區域的帶有孢子的塵土就會感染，呼籲貨櫃相關從業人員提高警覺。

廣告 廣告

另外，流感的部分，疾管署發言人林明誠表示，雖然我國流感疫情略降，但全球流感活動度上升，主要為A型H3N2，預估疫情之後會回升，12月中開始會一路到春節前後就是本流感季高峰，不要等流感疫情上來之後才打疫苗，現階段會希望高風險族群先接種疫苗，減少重症與死亡風險。疾管署預定增購15萬劑公費流感疫苗，現已完成採購13.1萬劑，若作業程序順利，預計12月下旬到貨配送。

臺灣腸病毒疫情單週低於流行閾值，若本週持續下降，則脫離流行期，雖然沒有新增重症及死亡病例，但仍有群聚通報，家長及幼托機構仍應持續各項防治作為。