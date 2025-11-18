全臺首例 旗山糖廠發布環教課程服務碳足跡

「旗山糖廠社區環境教育中心」環境教育課程服務碳足跡成果發表合照。(環境部提供)

環境部國家環境研究院宣布，「旗山糖廠社區環境教育中心」今天(18日)成為全臺首處依循ISO 14067標準，完成完整碳足跡盤查的環境教育設施場所，這是我國自100年6月5日施行《環境教育法》以來的重要里程碑。

國環院院長劉宗勇表示，為使環境教育從理念推廣邁向行動實證，國環院首次將國際通用的碳足跡標準導入教學現場，協助環境教育場所盤點電力、冷氣、教材、交通與廢棄物等排放來源，並與國家淨零政策中的排放盤查與供應鏈碳管理接軌，使環境教育真正走向可量化、可管理的永續行動。

「旗山糖廠社區環境教育中心」依循ISO 14067標準拆解每堂課程，從範圍界定、教材盤點到活動紀錄與排放計算，共八大程序，從零建立課程層級的量測方法，投入心力完成這項艱鉅的工作，成為全國首處完成完整碳足跡盤查的場所。

盤查揭露環境教育課程的排放結構，「旗山糖廠社區環境教育中心」113年共提供將近2萬人時環境教育課程，每人每小時平均排放0.68公斤二氧化碳當量(CO₂e)，全年約1.31萬公斤二氧化碳當量，其中60%來自電力使用，相當於機車環島4,300趟，或15戶家庭一整年的用電排放。這些數據讓改善方向變得具體，包括導入節能設備、調整場所動線、減少一次性耗材，並在教材中強化能耗與排放概念，使學員理解日常行為與減碳的連結。

旗山糖廠社區環境教育中心的碳盤查，也帶來課程改變，例如「香蕉全身都是寶」課程原以植物吸碳為主題，但盤查後發現香蕉樹在生長、搬運與堆肥過程仍會排放二氧化碳。團隊因此重新調整教案，使教材從抽象概念轉向科學事實，讓學習更貼近真實世界，推動環境教育從說理走向以實證為基礎的減碳科學。

「旗山糖廠社區環境教育中心」成果也吸引企業界注意。隨著ESG、CSR與永續供應鏈成為企業核心，已有國際知名科技企業主動尋求具碳足跡量化能力的環境教育場所作為員工訓練與家庭日合作夥伴。