全臺首例！環境教育課程服務碳足跡發布
【記者黃楸玲／台北報導】
全國278處環境教育設施場所，每年吸引超過200萬人次走入山林、濕地接受環境教育。環境部國家環境研究院（以下簡稱國環院）宣布，「旗山糖廠社區環境教育中心」11月18日成為全台首處依循ISO 14067標準，完成完整碳足跡盤查的環境教育設施場所，這是我國《環境教育法》自100年6月5日施行以來的重要里程碑。
國環院院長劉宗勇表示，對民眾而言，環境教育是一段親近自然的旅程；但從國家視角來看，這龐大的移動與學習量也代表環境教育本身同時存在碳排放。如何在推動永續教育時兼顧減少活動碳足跡，正成為邁向2050淨零轉型中的新課題。
為使環境教育從理念推廣邁向行動實證，國環院首次將國際通用的碳足跡標準導入教學現場，協助環境教育場所盤點電力、冷氣、教材、交通與廢棄物等排放來源，並與國家淨零政策中的排放盤查與供應鏈碳管理接軌，使環境教育真正走向可量化、可管理的永續行動。
在此轉型中，「旗山糖廠社區環境教育中心」成為全國首處完成完整碳足跡盤查的場所。團隊依循ISO 14067標準拆解每堂課程，從範圍界定、教材盤點到活動紀錄與排放計算，共八大程序，從零建立課程層級的量測方法。團隊以「既然談永續，就該從自己做起」為核心信念，投入心力完成這項艱鉅的工作。
盤查揭露環境教育課程的排放結構，「旗山糖廠社區環境教育中心」113年共提供將近2萬人時課程，每人每小時平均排放0.68公斤二氧化碳當量(CO?e)，全年約1.31萬公斤二氧化碳當量，其中60%來自電力使用，相當於機車環島4,300趟，或15戶家庭一整年的用電排放。這些數據讓改善方向變得具體，包括導入節能設備、調整場所動線、減少一次性耗材，並在教材中強化能耗與排放概念，使學員理解日常行為與減碳的連結。
量化也帶來教育啟發。例如「香蕉全身都是寶」課程原以植物吸碳為主題，但盤查後發現香蕉樹在生長、搬運與堆肥過程仍會排放二氧化碳。團隊因此重新調整教案，使教材從抽象概念轉向科學事實，讓學習更貼近真實世界，推動環境教育從說理走向以實證為基礎的減碳科學。
這份成果也吸引企業界注意。隨著ESG、CSR與永續供應鏈成為企業核心，已有國際知名科技企業主動尋求具碳足跡量化能力的環境教育場所作為員工訓練與家庭日合作夥伴。當場所可提供可量化的碳資料與低碳行旅設計，不僅提升教學品質，也協助企業展現永續績效。
劉宗勇院長指出，「旗山糖廠社區環境教育中心」的成果象徵臺灣環境教育邁向科學化與可管理化的重要里程碑。未來將持續推動示範，使環境教育場所從理念倡議者成為以數據落實減碳的永續行動者，讓教育真正為臺灣的淨零未來留下可追蹤的永續足跡。
其他人也在看
高雄月世界垃圾來源曝光！他驚：黨內鬥爭？
[NOWnews今日新聞]高雄市燕巢區「月世界」附近近日被爆遭長期違法傾倒家庭垃圾，原本雜草叢生的山坡地，兩年內竟被堆成數十噸重的垃圾山，惡臭瀰漫、蒼蠅滿天，宛如「廢棄物天堂」。環保局接獲民眾通報後，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
林嘉愷揭2日冷空氣最有感！點名「這天」減弱將回溫
生活中心／王靖慈報導今（19）日東北季風最強、冷空氣有感，全台明顯轉冷，北部空曠地區低溫下探至12～13度，淡水最冷下到13.6度，提醒民眾們可加強保暖。不過，氣象專家林嘉愷透露這波冷空氣很快將從明（20）日白天起減弱，氣溫也將略微回升。民視 ・ 1 小時前
本波冷空氣最強時刻曝光！低溫下探14度 回溫還要等這時
今（19）日、明日兩天東北季風影響，今日中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫雨。對此，氣象粉專也示警本波冷空氣最強時刻，提醒民眾要注意穿著。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
今晨最低溫新北僅12.4度！吳德榮曝「明再探12度」 下波冷空氣這天報到
今、明（19日、20日）兩天東北季風影響，今日中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫雨。氣象專家吳德榮透露，此波冷空氣雖未符合「大陸冷氣團」定義，但已是入秋以來最強冷空氣，下一波東北季風預計在下週一（24日）南下。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
好冷！東北季風發威「這2天」最有感 下波冷空氣報到時間曝
即時中心／潘柏廷報導中央氣象署預報員黃恩鴻今（17）日下午說明，今天到週五（21日）前受東北季風影響，特別在週三（19日）及週四（20日）清晨預估是冷空氣影響最明顯的時候，隨後週末則是東北季風稍減弱，溫度也會有明顯回溫；下週一（24日）起下波東北季風又南下，但預估和這波相比較弱，溫度變化不會那麼明顯。民視 ・ 18 小時前
台北又出現「不下雨的洞」！北台灣大降溫陰雨綿綿 鄭明典點出這地最不會下雨
[Newtalk新聞] 受到東北季風影響，氣象署今（18）日針對位於迎風面的北台灣地區發布豪雨特報，有局部大雨或豪雨發生機會。北台灣自昨日起陰雨綿綿，前中央氣象局長鄭明典分享了累積雨量圖，指出大台北僅有一小塊地區幾乎沒有雨量， 氣象署發布豪雨特報，示警範圍包括台北市山區、基隆市、新北市北海岸地區及宜蘭縣；台北市平地、新北市山區及平地則須留意大雨。 同時，今日溫度也將下降，台北氣溫來到17-19度，今晚至明晨更可能來到16度，將是入秋以來最低；西半部桃竹苗雲嘉等地可能下探15度。 鄭明典透過臉書提到，穩定的東北季風，雨區也相對穩定，主要在北台灣。但在雨區中，有一小塊地方幾乎沒有雨量，那是受到大屯山系的屏障作用，雨下在迎風面，山背後就不太下雨。 鄭明典提到，迎風面和背風面的實際位置和風向有關，所以要等風向變了，雨區才會改變。對於台北在東北季風期間總是會出現那個「不下雨的洞」，鄭明典也解答，石牌到士林最不會下雨。查看原文更多Newtalk新聞報導東北季風南下溫度驟降！北部高溫跌至17度 未來一週天氣一圖看為何「東北季風」又濕又冷？專家揭關鍵原因新頭殼 ・ 1 天前
今變天「剩16度越晚越冷」雨下不停 明清晨跌破12度
氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中指出，今晨觀測資料顯示，東北季風堆積厚實的低雲、伴隨降水回波、帶來明顯降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日東北季風迎風面水氣偏多，北部、東北部及東部有局部雨，北海岸、大台北山區及東北部有局部較大雨勢，應注意；冷空氣持續南下...CTWANT ・ 1 天前
還沒冷完！一圖看2段式天氣變化「最凍時間曝光」 降雨熱區出爐
天氣開始轉涼，台北也開始下雨了，天氣發展情形持續受到關注。對此，氣象專家賈新興今（18）日分析未來天氣將有二段式變化，月底前還有兩次降溫的機會，並公布降雨熱區，提醒民眾多加留意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
東北季風發威！北東濕涼探15℃ 大台北累積雨量達豪雨等級
今、明（18、19）日東北季風影響，北、東地區陰雨綿綿、低溫約15至17度；中南部雖天氣較穩定，但早晚偏涼。天氣風險分析師林孝儒指出，要到週三至週五水氣才會逐漸減少，北東部降雨範圍可望縮小，週末東北季風減弱後，各地有望回到晴時多雲、較為穩定的天氣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
最低溫12.4度！ 吳德榮：明白天氣溫略升、下周一又迎雨
明顯變天！今（19日）清晨平地最低溫出現在新北市石門區的12.4度，氣象專家吳德榮，預計明天白天起氣溫會有些許回升，不過下周一又會有一波東北季風南下，屆時迎風面降雨機率略提高。中天新聞網 ・ 4 小時前
台灣迎入秋最冷時刻！一圖看「這1天」再降溫
生活中心／張予柔報導今（19）日是入秋以來全台「最冷時刻」，北台灣及宜蘭低溫下探15至17度，南部與花東也只有18至20度，讓民眾感受到明顯涼意。氣象粉專「台灣颱風論壇 天氣特急」指出，隨著日子越接近12月，台灣的冬季感受將愈加明顯，但溫度起伏也會變得較大，民眾需注意早晚溫差。民視 ・ 46 分鐘前
高雄月世界驚見「5層樓高」垃圾山 藍酸：又是邱議瑩選區
高雄燕巢月世界再現「垃圾山」！高市府環保局今（17）日接獲通報，立即派員前往稽查，現場數十噸垃圾已堆成5層樓高，散發濃烈惡臭。環保局人員破袋檢查後發現，部分垃圾來自台南等地，目前已調閱監視器追查不法業者是否涉案。藍營則點名，又是綠委邱議瑩的選區出事，呼籲高市府盡快找到元凶負責，不要最後又讓市民為惡劣的環境破壞者埋單。中時新聞網 ・ 1 天前
冷氣團還沒來...明起低溫剩15度 週末短暫回暖轉多雲
東北季風冷颼颼，本週末前最低溫可能只有15度，之後將迎來短暫回暖，北東之外的地區呈多雲到晴，緊接著又有東北季風到來，桃園以北、東半部雨勢再增。中天新聞網 ・ 17 小時前
雨來了！下班快回家 「4縣市」發布大雨特報
受東北季風影響，今（17）日基隆北海岸及大台北、宜蘭山區局部地區有大雨發生的機率。中央氣象署針對「台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣」發布大雨特報，提醒民眾，山區須注意坍方、落石及溪水暴漲等風險。4縣市發台視新聞網 ・ 1 天前
恐暴跌低於15度 賈新興：11/24東北季風迎風面有雨
氣象專家賈新興今（19日）表示，明天水氣減少，到了24日至27日期間，將再度受到兩波東北季風影響，迎風面的基隆北海岸有雨，25日晚到26日清晨，電腦預測可能低於15度。中天新聞網 ・ 1 小時前
一分鐘報天氣 / 週三 (11/19) 東北季風影響，北部東半部降溫、留意降雨，中南部天氣穩定、早晚偏涼
明天天氣如何？ 週三至週五臺灣附近仍為東北季風環境，各地沿海風浪偏大且時有較強陣風，亦有長浪可能，近日於海域附近活動也請評估浪況、留意自身安全，北部東半部持續陰陣雨天氣，高溫約19-23度，低溫約15-17度，中南部晴時多雲，高溫約23-28度，低溫約16-18度，早晚偏涼，水氣略減，儘管迎風面北側至東北側山區仍有單點大雨可能，不過整體的降雨範圍及程度會較週二減緩縮小些。 週末東北季風減弱，各地氣溫可望回升，普遍為晴時多雲、較穩定的天氣；連日降雨的北部也將會明顯的放晴。但由於環境轉為偏東風，東北部雲層間雖有陽光露臉機會，不過大多都還是偏多雲的天氣且伴隨地形降雨可能。 以上氣象由 天氣風險 / 林孝儒 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 19 小時前
東北季風再增強！北台急凍12度 專家示警週四清晨恐創新低
（記者許皓庭／綜合報導）入秋以來最強的冷空氣今（19）日持續影響全台，北部氣溫再度探底，新北市石門清晨測得 1 […]引新聞 ・ 1 小時前
冷到發抖！一圖看「雲霄飛車」溫度曲線 周末短暫回溫
氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，隨著12月接近，冬季感受將愈加明顯，氣溫起伏加劇也將成為常態。中央氣象署則表示，未來幾天清晨仍是這波東北季風影響最劇烈的時段，周末東北季風減弱後，氣溫可望回升，但下周東北季風將再度增強，氣溫會再次下降。中天新聞網 ・ 30 分鐘前
東北季風影響 北北基宜大雨特報 慎防瞬間大雨
中央氣象署今天晚間8時10分發布大雨特報指出，東北季風影響，今晚至明日（18日）基隆北海岸及大台北、宜蘭地區有局部大雨發生機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 天前
氣溫溜滑梯！今晨最低溫下探12.4度 晚上再有一波降溫
受入秋最強東北季風影響，氣溫明顯下降！今（19）晨最低溫在新北市石門區，僅12.4度，台南以北及宜蘭夜晚及清晨也只有15至17度，請民眾注意保暖。氣象署說明，到了白天，北台灣回升也不明顯，仍為17、1台視新聞網 ・ 4 小時前